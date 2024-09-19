"Справа була не тільки в батареї": у NYT розкрили деталі підриву пейджерів у Лівані

На думку експертів, пейджери для угруповання "Хезболла" особливим чином модифікували, щоб домогтися певної сили вибуху.

Related video

Причиною масового підриву пейджерів, закуплених бойовиками угруповання "Хезболла", стала закладена поруч із батареєю вибухова речовина і перемикач для дистанційної активації. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на американських та інших офіційних осіб.

Повідомляється, що Ізраїль провів операцію проти "Хезболли", впровадивши вибухівку в нову партію пейджерів до того, як вони прибули до Лівану. Йдеться переважно про пейджери моделі AR924 від тайванської компанії Gold Apollo.

Двоє офіційних осіб повідомили, що вибухову речовину, вагою всього 1-2 унції, було вбудовано в пейджери поруч із батареєю. Крім того, у пристрої впровадили перемикачі, які дали змогу дистанційно їх підірвати.

У вівторок о 15:30 на пейджери надійшло повідомлення, яке активувало вибухівку. Троє офіційних осіб зазначили, що пейджери були запрограмовані на подачу звукового сигналу протягом кількох секунд перед вибухом. Експерти, які проаналізували кадри вибухів, дійшли висновку, що швидкість вибухів були спричинені вибуховою речовиною "певного типу".

"Ці пейджери, ймовірно, були якимось чином модифіковані, щоб спричиняти подібні вибухи — розмір і сила вибуху вказують на те, що справа була не тільки в батареї", — вважає дослідник із компанії-розробника програмного забезпечення WithSecure і консультант із кіберзлочинності Європолу Мікко Хіппонен.

Нагадаємо, за даними The New York Times, вибухові пейджери виготовила підставна компанія, створена Ізраїлем. За словами трьох офіцерів розвідки, виготовлені окремо пейджери для "Хезболли" містили батареї з вибухівкою PETN.

Експерти також розповіли, чи можливо дистанційно підірвати смартфони, за прикладом пейджерів "Хезболли" в Лівані. За їхніми словами, хакери можуть використати вразливості в прошивці смартфона, щоб викликати перегрів або збій, але масові атаки було б набагато складніше здійснити.