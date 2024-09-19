"Дело было не только в батарее": в NYT раскрыли детали подрыва пейджеров в Ливане

По мнению экспертов, пейджеры для группировки "Хезболла" особым образом модифицировали, чтобы добиться определенной силы взрыва.

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Причиной массового подрыва пейджеров, закупленных боевиками группировки "Хезболла", стало заложенное рядом с батареей взрывчатое вещество и переключатель для дистанционной активации. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских и других официальных лиц.

Сообщается, что Израиль провел операцию против "Хезболлы", внедрив взрывчатку в новую партию пейджеров до того, как они прибыли в Ливан. Речь идет преимущественно о пейджерах модели AR924 от тайваньской компании Gold Apollo.

Двое официальных лиц сообщили, что взрывчатое вещество, весом всего 1-2 унции, было встроено в пейджеры рядом с батареей. Кроме того, в устройства внедрили переключатели, которые позволили дистанционно их взорвать.

Во вторник в 15:30 на пейджеры пришло сообщение, которое активировало взрывчатку. Трое официальных лиц отметили, что пейджеры были запрограммированы на подачу звукового сигнала в течение нескольких секунд перед взрывом. Эксперты, которые проанализировали кадры взрывов, пришли к выводу, что скорость взрывов были вызваны взрывчатым веществом "определенного типа".

"Эти пейджеры, вероятно, были каким-то образом модифицированы, чтобы вызывать подобные взрывы — размер и сила взрыва указывают на то, что дело было не только в батарее", — считает исследователь из компании-разработчика программного обеспечения WithSecure и консультант по киберпреступности Европола Микко Хиппонен.

Напомним, по данным The New York Times, взрывные пейджеры изготовила подставная компания, созданная Израилем. По словам трех офицеров разведки, изготовленные отдельно пейджеры для "Хезболлы" содержали батареи со взрывчаткой PETN.

Эксперты также рассказали, возможно ли дистанционно подорвать смартфоны, по примеру пейджеров "Хезболлы" в Ливане. По их словам, хакеры могут использовать уязвимости в прошивке смартфона, чтобы вызвать перегрев или сбой, но массовые атаки было бы гораздо сложнее осуществить.