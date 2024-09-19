"Взрывные" пейджеры для "Хезболлы" изготовила подставная компания, созданная Израилем, — The NYT

Израиль не подтвердил и не опроверг никакой причастности к взрывам. Но анонимные источники согласились рассказать, как готовилась сложная и длительная операция.

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Во вторник 17 сентября в Ливане пейджеры начали подавать звуковые сигналы сразу после 15:30, оповещая оперативников "Хезболлы" о сообщениях от их руководства. Но эти сообщения поступили из другого источника. И вскоре на улицах Ливана началась серия взрывов. Такой хитрый план готовился заранее. И оказалось, что пейджеры изготавливала не компания из Тайваня, как сообщалось ранее, а подставная компания в Венгрии. Подробности рассказали 12 нынешних и бывших чиновников обороны и разведки на условиях анонимности, пишут в The New York Times

Рации, принадлежавшие членам "Хезболлы", взорвались в Ливане на следующий день, 18 сентября, убив более десятка человек и ранив сотни. Одно из устройств взорвалось прямо на похоронах.

Взрывы в Ливане

Заминированные пейджеры и рации были последним залпом в конфликте между Израилем и "Хезболлой", которая базируется на границе в Ливане. Напряжение в конфликте, который длится долгие годы, обострилось после начала операции Израиля в секторе Газа.

Поддерживаемые Ираном группировки, такие как "Хезболла", давно были уязвимыми к атакам Израиля с использованием сложных технологий. Например, в 2020 году Израиль убил ведущего ученого-ядерщика Ирана с помощью робота с искусственным интеллектом, которым управляли дистанционно через спутник. Израиль также использовал хакерские атаки, чтобы помешать иранским ядерным разработкам.

В Ливане поняли, что их уязвимость — это мобильные телефоны. Руководитель "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что Израиль использует сети мобильной связи, чтобы точно определить местонахождение боевиков.

Пейджер, взорвавшийся в Ливане Фото: Al Arabiya

"Вы спрашиваете меня, где агенты? Я говорю тебе, что телефон в твоих руках, в руках твоей жены и в руках твоих детей — это агенты", — сказал Насралла своим последователям в публичном телевизионном обращении в феврале. И порекомендовал своим последователям похоронить свои смартфоны в железных коробках.

По оценкам американской разведки, он годами настаивал на том, чтобы "Хезболла" инвестировала деньги в пейджеры, которые, несмотря на все их ограниченные возможности, могли получать данные, не выдавая местонахождение пользователя или другую компрометирующую информацию.

План Израиля по пейджерам

Еще до того, как Насралла решил расширить использование пейджеров, Израиль ввел план основания подставной компании, которая будет представлять себя как международный производитель пейджеров.

Судя по всему, B.A.C. Consulting была венгерской компанией, которая имела контракт на производство устройств от имени тайваньской компании Gold Apollo. На самом деле это была часть израильского фронта, по словам трех офицеров разведки, проинформированных об операции. Они сказали, что по крайней мере две другие подставные компании также были созданы, чтобы замаскировать настоящие лица людей, которые создавали пейджеры: офицеров израильской разведки.

Сюй Цзин-куан, глава Gold Apollo, делает заявление Фото: Getty Images

B.A.C. действительно принимал обычных клиентов, для которых изготовил ряд обычных пейджеров. Но единственным клиентом, который действительно имел значение, была "Хезболла". По словам трех офицеров разведки, изготовленные отдельно пейджеры для "Хезболлы" содержали батареи со взрывчаткой PETN.

Пейджеры начали доставлять в Ливан летом 2022 года небольшими партиями, но производство было быстро увеличено после того, как Насралла осудил мобильные телефоны.

Некоторые из опасений Насраллы были вызваны сообщениями союзников о том, что Израиль получил новые средства взлома телефонов, активируя микрофоны и камеры удаленно, чтобы шпионить за их владельцами. По словам трех представителей разведки, Израиль инвестировал миллионы в разработку технологии, и среди Хезболлы и ее союзников распространилась информация о том, что никакая мобильная связь — даже зашифрованные программы обмена сообщениями — стала небезопасной.

Насралла не только запретил использовать мобильные телефоны на встречах оперативников "Хезболлы", он приказал, чтобы подробности перемещений и планов "Хезболлы" никогда не передавались через мобильный телефон, заявили трое сотрудников разведки. Он приказал, чтобы офицеры "Хезболлы" постоянно имели при себе пейджеры, а в случае войны пейджеры будут использоваться, чтобы сообщать бойцам, куда выступать.

По словам двух представителей американской разведки, в течение лета поставки пейджеров в Ливан выросли, тысячи прибыли в страну и были распределены среди офицеров "Хезболлы" и их союзников.

Для "Хезболлы" они были оборонительной мерой, но в Израиле офицеры разведки называли пейджеры "кнопками", которые можно было нажать, когда казалось, что пришло время.

Согласно сообщениям израильских СМИ, выступая перед своим кабинетом безопасности в воскресенье, премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что сделает всё необходимое, чтобы позволить более 70 000 израильтян, изгнанных из-за боевых действий с "Хезболлой", вернуться домой.

По его словам, эти жители не смогут вернуться без "фундаментального изменения ситуации с безопасностью на севере", согласно заявлению офиса премьер-министра.

17 сентября был дан приказ об атаке. Чтобы вызвать взрывы, по словам трех чиновников разведки и обороны, Израиль включил звуковые сигналы пейджеров и прислал им сообщение на арабском языке, как будто оно поступило от высшего руководства Хезболлы.

Взрывы в Ливане

Через несколько секунд в Ливане воцарился хаос. "Хезболла" заявила, что по меньшей мере восемь ее бойцов были убиты, более 4000 получили ранения.

Для ливанцев вторая волна взрывов стала подтверждением урока, полученного накануне: теперь они живут в мире, в котором самые распространенные средства связи можно превратить в орудие смерти.

Напомним, Фокус писал о том, возможно ли взорвать современные смартфоны так, как это было сделано с пейджерами и рациями в Ливане.