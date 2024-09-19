"Вибухові" пейджери для "Хезболли" виготовила підставна компанія, створена Ізраїлем, — The NYT

Ізраїль не підтвердив і не спростував жодної причетності до вибухів. Але анонімні джерела погодились розповісти, як готувалась складна і тривала операція.

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У вівторок 17 вересня у Лівані пейджери почали подавати звукові сигнали одразу після 15:30, сповіщаючи оперативників "Хезболли" про повідомлення від їх керівництва. Але ці повідомлення надійшли із іншого джерела. І скоро на вулицях Лівану почалась серія вибухів. Такий хитрий план готувався заздалегідь. І виявилось, що пейджери виготовляла не компанія із Тайваню, як повідомлялось раніше, а підставна компанія у Угорщині. Подробиці розповіли 12 нинішніх і колишніх чиновників оборони та розвідки на умовах анонімності, пишуть у The New York Times

Рації, що належали членам "Хезболли", вибухнули в Лівані наступного дня, 18 вересня, убивши більше десятка людей і поранивши сотні. Один із пристроїв вибухнув просто на похороні.

Вибухи в Лівані

Заміновані пейджери та рації були останнім залпом у конфлікті між Ізраїлем та "Хезболлою", яка базується на кордоні в Лівані. Напруга у конфлікті, що триває довгі роки, загострилася після початку операції Ізраїлю в секторі Газа.

Підтримувані Іраном угруповання, такі як "Хезболла", давно були вразливими до атак Ізраїлю з використанням складних технологій. Наприклад, у 2020 році Ізраїль убив провідного вченого-ядерника Ірану за допомогою робота зі штучним інтелектом, яким керували дистанційно через супутник. Ізраїль також використовував хакерські атаки, щоб завадити іранським ядерним розробкам.

У Лівані зрозуміли, що їх вразливість – це мобільні телефони. Керівник "Хезболли" Хасан Насралла заявив, що Ізраїль використовує мережі мобільного зв’язку, щоб точно визначити місцезнаходження бойовиків.

Пейджер, що вибухнув у Лівані Фото: Al Arabiya

"Ви запитуєте мене, де агенти? Я кажу тобі, що телефон у твоїх руках, у руках твоєї дружини та в руках твоїх дітей — це агенти", — сказав Насралла своїм послідовникам у публічному телевізійному зверненні в лютому. Та порекомендував свої послідовникам поховати свої смартфони у залізних коробках.

За оцінками американської розвідки, він роками наполягав на тому, щоб "Хезболла" інвестувала гроші в пейджери, які, попри всі їхні обмежені можливості, могли отримувати дані, не видаючи місцеперебування користувача чи іншу компрометуючу інформацію.

План Ізраїлю щодо пейджерів

Ще до того, як Насралла вирішив розширити використання пейджерів, Ізраїль запровадив план заснування підставної компанії, яка представлятиме себе як міжнародний виробник пейджерів.

Судячи з усього, B.A.C. Consulting була угорською компанією, яка мала контракт на виробництво пристроїв від імені тайванської компанії Gold Apollo. Насправді це була частина ізраїльського фронту, за словами трьох офіцерів розвідки, проінформованих про операцію. Вони сказали, що принаймні дві інші підставні компанії також були створені, щоб замаскувати справжні особи людей, які створювали пейджери: офіцерів ізраїльської розвідки.

Сюй Цзін-куан, голова Gold Apollo, робить заяву Фото: Getty Images

B.A.C. справді брав звичайних клієнтів, для яких виготовив ряд звичайних пейджерів. Але єдиним клієнтом, який дійсно мав значення, була "Хезболла". За словами трьох офіцерів розвідки, виготовлені окремо пейджери для "Хезболли" містили батареї з вибухівкою PETN.

Пейджери почали доставляти до Лівану влітку 2022 року невеликими партіями, але виробництво було швидко збільшено після того, як Насралла засудив мобільні телефони.

Деякі з побоювань Насралли були викликані повідомленнями союзників про те, що Ізраїль отримав нові засоби злому телефонів, активуючи мікрофони та камери віддалено, щоб шпигувати за їхніми власниками. За словами трьох представників розвідки, Ізраїль інвестував мільйони в розробку технології, і серед Хезболли та її союзників поширилася інформація про те, що жоден мобільний зв’язок — навіть зашифровані програми обміну повідомленнями — став небезпечним.

Насралла не тільки заборонив використовувати мобільні телефони на зустрічах оперативників "Хезболли", він наказав, щоб подробиці переміщень і планів "Хезболли" ніколи не передавалися через мобільний телефон, заявили троє співробітників розвідки. Він наказав, щоб офіцери "Хезболли" постійно мали при собі пейджери, а в разі війни пейджери будуть використовуватися, щоб повідомляти бійцям, куди виступати.

За словами двох представників американської розвідки, протягом літа поставки пейджерів до Лівану зросли, тисячі прибули в країну та були розподілені серед офіцерів "Хезболли" та їхніх союзників.

Для "Хезболли" вони були оборонним заходом, але в Ізраїлі офіцери розвідки називали пейджери "кнопками", які можна було натиснути, коли здавалося, що настав час.

Згідно із повідомленнями ізраїльських ЗМІ, виступаючи перед своїм кабінетом безпеки в неділю, прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу сказав, що зробить усе необхідне, щоб дозволити понад 70 000 ізраїльтян, вигнаних через бойові дії з "Хезболлою", повернутися додому.

За його словами, ці жителі не зможуть повернутися без "фундаментальної зміни ситуації з безпекою на півночі", згідно із заявою офісу прем’єр-міністра.

17 вересня був даний наказ про атаку. Щоб викликати вибухи, за словами трьох чиновників розвідки та оборони, Ізраїль увімкнув звукові сигнали пейджерів і надіслав їм повідомлення арабською мовою, наче воно надійшло від вищого керівництва Хезболли.

Вибухи в Лівані

Через кілька секунд у Лівані запанував хаос. "Хезболла" заявила, що щонайменше вісім її бійців були вбиті, понад 4000 зазнали поранень.

Для ліванців друга хвиля вибухів стала підтвердженням уроку, отриманого напередодні: тепер вони живуть у світі, в якому найпоширеніші засоби зв’язку можна перетворити на знаряддя смерті.

Нагадаємо, Фокус писав про те, чи можливо підірвати сучасні смартфони так, як це було зроблено із пейджерами та раціями у Лівані.