Не Тайвань: Reuters назвав виробника "вибухових" пейджерів для "Хезболли" (фото, відео)

Тайванська компанія Gold Apollo заявила, що не виробляла пейджери, які вибухнули в Лівані. Але це зробила якась компанія ВАС із Європи, у якої є ліцензія.

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Сюй Цзін-куан, засновник і президент Gold Apollo, компанії з Тайваню, чий логотип помітили на пейджерах, що вибухнули в Лівані, повідомив, що компанія не брала участі в розробці або виробництві цих гаджетів. Засновник стверджує, що пейджери були зроблені компанією BAC за ліцензією. Про це пише Reuters

Вибухи в Лівані

Щонайменше дев'ятеро людей загинули і близько 3000 дістали поранення, коли у вівторок по всьому Лівану одночасно спрацювали пейджери, які використовували члени "Хезболли", включно з бійцями угруповання і посланником Ірану в Бейруті. За словами високопоставленого джерела в ліванських силах безпеки та іншого джерела, вибухівку всередині пристроїв було закладено ізраїльським шпигунським агентством "Моссад". В Ізраїлі на цю заяву не відреагували.

Вибух пейджера в Бейруті Фото: Скриншот

На знімках знищених пейджерів, проаналізованих агентством Reuters, видно, що їхній формат і наклейки на звороті відповідають пейджерам AR-924, виготовленим компанією Gold Apollo.

"Цей продукт не був нашим. На ньому просто стояв наш бренд", — заявив у середу журналістам засновник і президент Gold Apollo Сюй Чінг-куан в офісі компанії в північному тайванському місті Нью-Тайбей.

У заяві компанії йдеться про те, що модель AR-924 була вироблена і продана компанією BAC.

Пейджери AR-924, який вибухнули в Лівані

За словами засновника компанії, Gold Apollo дозволила "BAC використовувати торговельну марку нашого бренду для продажу продукції в певних регіонах, однак розробка і виробництво продукції повністю здійснюються BAC", — йдеться в заяві.

Раніше Сюй заявляв, що фірма з ліцензією базується в Європі, але пізніше відмовився коментувати місцезнаходження BAC.

Сюй Цзін-куан робить заяву Фото: Getty Images

Він додав, що у фірми виникли проблеми з грошовими переказами.

"Грошовий переказ був дуже дивним", — сказав він, додавши, що платежі проходили через Близький Схід. Він не став вдаватися в подробиці.

Сюй заявив, що не знає, як пейджери могли бути налаштовані на вибух.

Поки він спілкувався з журналістами, на підприємство прибули співробітники поліції. Чиновники з міністерства економіки Тайваню також відвідали Gold Apollo.

У заяві міністерства йдеться про те, що прямих поставок пейджерів із Тайваню до Лівану не зафіксовано. Сюй також заявив, що Gold Apollo стала жертвою інциденту і планує подати до суду на ліцензіата.

"Ми, може, і не велика компанія, але ми відповідальна. Це дуже ганебна ситуація", — сказав він.

У своїй заяві в середу "Хезболла" заявила, що "опір продовжить сьогодні, як і в будь-який інший день, свої операції з підтримки Гази", а також пообіцяла "відплату" Ізраїлю, назвавши те, що сталося в Лівані, "бійнею".

Чому "Хезболла" стала використовувати пейджери

Бойовики "Хезболли" почали використовувати пейджери, які в наш час вважаються доволі застарілим ґаджетом, вважаючи, що в такий спосіб вони зможуть уникнути відстеження Ізраїлем свого місцезнаходження, повідомили агентству Reuters цього року два джерела, знайомі з операціями угруповання.

У Лівані вибухнуло близько 3000 пейджерів

Високопоставлене ліванське джерело заявило, що пристрої були модифіковані ізраїльською розвідувальною службою "на рівні виробництва".

"Моссад впровадив усередину пристрою плату з вибуховою речовиною, на яку надходить код. Його дуже складно виявити будь-якими способами. Навіть за допомогою будь-якого пристрою або сканера", — сказало джерело. Воно повідомило, що 3000 пейджерів вибухнули, коли на них було надіслано закодоване повідомлення, що одночасно активувало вибухівку. Інше джерело в службі безпеки повідомило, що в нових пейджерах було заховано до трьох грамів вибухівки, і "Хезболла" протягом кількох місяців "не виявляла" її.

Як пейджери потрапили до Лівану

За даними кількох джерел агентства Reuters, план, найімовірніше, розробляли протягом багатьох місяців.

Високопоставлене джерело в ліванських силах безпеки повідомило, що угруповання замовило 5000 пейджерів у Gold Apollo, які, за даними кількох джерел, було ввезено в країну на початку цього року.

"Це, безсумнівно, стане найбільшим провалом контррозвідки "Хезболли" за останні десятиліття", — заявив Джонатан Панікофф, колишній заступник офіцера національної розвідки уряду США з Близького Сходу.

У лютому "Хезболла" розробила військовий план, спрямований на усунення прогалин у розвідувальній інфраструктурі угруповання. Близько 170 бійців уже було ліквідовано внаслідок цілеспрямованих ізраїльських ударів по Лівану, включно з одним старшим командиром і високопосадовцем ХАМАС у Бейруті.

Після вибухів у Лівані Фото: Al Arabiya

У телевізійному виступі 13 лютого генеральний секретар угруповання Хасан Насралла суворо попередив прихильників, що їхні телефони небезпечніші за "ізраїльських шпигунів", заявивши, що їх треба зламати, закопати або замкнути в залізному ящику.

Замість цього угруповання вирішило роздати пейджери членам "Хезболли" з різних підрозділів угруповання — від бійців до медиків, які працюють у службах надання допомоги.

Нагадаємо, Фокус писав, що спецслужби Ізраїлю мають у своєму розпорядженні один із найбільш вражаючих збройових арсеналів для ліквідації ворогів точковими ударами — чи то роботизовані кулемети, чи то високотехнологічні ракети, чи то автомобілі з вибухівкою, чи то отруєні шприци.