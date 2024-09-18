Чи можна підірвати смартфони так само, як пейджери в Лівані: експерти дали відповідь

Теоретично хакери можуть використати вразливості в прошивці смартфона, щоб спричинити перегрів або збій, але масові атаки було б набагато складніше здійснити.

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У вівторок у Лівані сталася серія вибухів після того, як тисячі пейджерів, які, ймовірно, використовуються бойовиками угруповання "Хезболла", одночасно вибухнули по всій країні. Унаслідок скоординованих вибухів загинули щонайменше 11 осіб і близько 4000 дістали поранення. Видання ndtv.com з'ясувало, чи можуть смартфони бути використані для подібних інцидентів.

Вибухи сталися в різних громадських місцях — продуктових магазинах, вуличних ринках тощо. Оскільки пейджери є застарілою технологією, громадськість турбують більшою мірою більш сучасні пристрої, як-от смартфони, що широко використовуються мільярдами людей по всьому світу.

Чи може подібна несправність статися зі смартфонами? Думка про те, що хакери перетворюють смартфони на бомби, лякає, але малоймовірна. Складність і захисні заходи сучасних технологій мінімізують ризики, зазначає ЗМІ.

Використання пейджерів "Хезболлою" було зумовлено проблемами безпеки. Пейджери складніше відстежувати і зламувати. У матеріалі New York Times висловлювалося припущення, що ізраїльська розвідка вставила вибухові речовини в пейджери. Якщо це правда, це свідчить про те, що вибухи були викликані віддалено.

Що стосується смартфонів, вони складніші, оскільки мають програмні системи і мережеве підключення. Теоретично хакери можуть використати вразливості в прошивці смартфона, щоб спричинити перегрів або збій, але масові атаки було б набагато складніше здійснити. Це пов'язано з тим, що смартфони мають кілька рівнів безпеки та систему запобігання перегріву акумулятора.

Сучасні телефони оснащені вбудованими механізмами безпеки, як-от системи регулювання температури, що автоматично вимикають заряджання в разі перегрівання пристрою. Також присутні вдосконалені системи охолодження, такі як випарні камери та графітові шари, для забезпечення розсіювання надлишкового тепла.

У результаті, хоча смартфони іноді можуть давати збої і перегріватися, вони рідко вибухають. У випадках, коли телефон все ж таки спалахує, це часто відбувається через фізичні ушкодження або виробничі дефекти, а не через зловмисне втручання.

Навіть якщо хакери можуть віддалено маніпулювати акумулятором смартфона для вироблення тепла, шанси спричинити масовий вибух невеликі. У більшості випадків телефон перегріється і, можливо, роздується, протікає або загориться, але вибух такого масштабу, як інцидент із пейджером "Хезболли", малоймовірний.

Раніше ми писали, що Reuters назвав виробника "вибухових" пейджерів для "Хезболли". Тайванська компанія Gold Apollo заявила, що не виробляла пейджери, які вибухнули в Лівані. Але це зробила якась компанія ВАС із Європи, у якої є ліцензія.