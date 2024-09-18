Можно ли взорвать смартфоны так же, как пейджеры в Ливане: эксперты дали ответ

Теоретически хакеры могут использовать уязвимости в прошивке смартфона, чтобы вызвать перегрев или сбой, но массовые атаки было бы гораздо сложнее осуществить.

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Во вторник в Ливане произошла серия взрывов после того, как тысячи пейджеров, предположительно используемых боевиками группировки "Хезболла", одновременно взорвались по всей стране. В результате скоординированных взрывов погибли по меньшей мере 11 человек и около 4000 получили ранения. Издание ndtv.com выяснило, могут ли смартфоны быть использованы для подобных инцидентов.

Взрывы произошли в различных общественных местах — продуктовых магазинах, уличных рынках и пр. Поскольку пейджеры являются устаревшей технологией, общественность беспокоят в большей степени более современные устройства, такие как смартфоны, которые широко используются миллиардами людей по всему миру.

Может ли подобная неисправность произойти со смартфонами? Мысль о том, что хакеры превращают смартфоны в бомбы, пугает, но маловероятна. Сложность и защитные меры современных технологий минимизируют риски, отмечает СМИ.

Использование пейджеров "Хезболлой" было обусловлено проблемами безопасности. Пейджеры сложнее отслеживать и взламывать. В материале New York Times высказывалось предположение, что израильская разведка вставила взрывчатые вещества в пейджеры. Если это правда, это говорит о том, что взрывы были вызваны удаленно.

Что касается смартфонов, они более сложны, так как имеют программные системы и сетевое подключение. Теоретически хакеры могут использовать уязвимости в прошивке смартфона, чтобы вызвать перегрев или сбой, но массовые атаки было бы гораздо сложнее осуществить. Это связано с тем, что смартфоны имеют несколько уровней безопасности и систему предотвращения перегрева аккумулятора.

Современные телефоны оснащены встроенными механизмами безопасности, такими как системы регулирования температуры, которые автоматически отключают зарядку при перегреве устройства. Также присутствуют усовершенствованные системы охлаждения, такие как испарительные камеры и графитовые слои, для обеспечения рассеивания избыточного тепла.

В результате, хотя смартфоны иногда могут давать сбои и перегреваться, они редко взрываются. В случаях, когда телефон все же загорается, это часто происходит из-за физических повреждений или производственных дефектов, а не по причине злонамеренного вмешательства.

Даже если хакеры могут удаленно манипулировать аккумулятором смартфона для выработки тепла, шансы вызвать массовый взрыв невелики. В большинстве случаев телефон перегреется и, возможно, раздуется, протечет или загорится, но взрыв такого масштаба, как инцидент с пейджером "Хезболлы", маловероятен.

Ранее мы писали, что Reuters назвал производителя "взрывных" пейджеров для "Хезболлы". Тайваньская компания Gold Apollo заявила, что не производила взорвавшиеся в Ливане пейджеры. Но это сделала некая компания ВАС из Европы, у которой есть лицензия.