Масштабна атака на "Хезболлу": що відомо про підрив пейджерів у Лівані (фото, відео)

Унаслідок масового вибуху пейджерів було поранено близько 4 000 осіб, зокрема посла Ірану в Бейруті.

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У вівторок, 17 вересня, на території Лівану вибухнули тисячі пейджерів, які використовує угруповання "Хезболла", унаслідок чого були поранені до 4 000 осіб. Фокус зібрав, що відомо про атаку на даний момент.

Звідки взялися пейджери

Підрив пейджерів у Лівані

Як зазначає The Washington Post, на фото з місця події можна помітити обгорілі задні панелі пейджерів із написом "GOLD" над номером моделі "AR-9". Дизайн тексту аналогічний напису на задній панелі пейджерів моделі "AR-924" виробництва компанії Gold Apollo, що базується на Тайвані і є одним з основних виробників пейджерів у світі.

Міністерство економіки Тайваню зв'язалося з Gold Apollo і повідомило, що виробник "засумнівався в тому, що продукція дійсно належить їм". За даними відомства, у компанії дійшли висновку, що пейджери могли бути підроблені після експорту. У міністерстві також зазначили, що з 2022 року до минулого місяця Gold Apollo експортувала 260 000 пейджерів переважно в Європу та США, проте не було жодних записів про прямий експорт до Лівану.

Уламок пейджера, що вибухнув Фото: X (Twitter)

При цьому в Gold Apollo заявили, що не виготовляли пейджери, що вибухнули в Лівані. Згідно із заявою компанії, пейджери були зроблені компанією BAC у Будапешті, у якої є ліцензія на використання торгової марки Gold Apollo в деяких регіонах.

Джерело CNN у силах безпеки Лівану заявило, що пейджери, які вибухнули, були новими, їх купила "Хезболла" в останні місяці. Проте джерело не уточнило точної дати купівлі пейджерів та їхньої моделі.

Як і чому вибухнули пейджери

За даними CNN, масовий підрив пейджерів у Лівані стався у вівторок о 15:30. Повідомляють, що постраждали кілька районів країни, зокрема південні передмістя Бейрута — густонаселений район, який у виданні називають оплотом "Хезболли".

УНН пише з посиланням на міністра охорони здоров'я Лівану Фіраса Аб'яда, що внаслідок масового підриву пейджерів у Лівані постраждало до чотирьох тисяч, а загинуло — до 11 осіб.

Член Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) сказав New York Times, що пейджери, видавали звуковий сигнал протягом 10 секунд, перш ніж вибухнути. Він зазначив, що багато людей піднесли пристрої до очей та обличчя, щоб прочитати повідомлення, через що отримали відповідні травми. Зокрема, повідомляється, що посол Ірану в Лівані втратив одне око та зазнав поранення другого ока.

Підрив пейджерів у Лівані

Як зазначив директор дослідницької групи Armament Research Services у соцмережі X, оприлюднені в мережі відео свідчать про те, що вибухові пристрої були вбудовані в пейджери. На його думку, це була "атака на ланцюжок поставок".

У The Washington Post зазначили, що сучасні споживчі пристрої, включно з деякими пейджерами, мають літій-іонні батареї, які можуть вибухнути або спалахнути, якщо вони надто нагріються або вступлять у прямий контакт із металами. Однак експерти вважають літієві батареї вкрай малоймовірною причиною вибуху пейджерів у Лівані.

"Я бачив достатньо загорянь літієвих батарей, щоб знати: те, що ми бачимо в опублікованих відео, не відповідає загорянню батареї Електрохімія в дешевих батареях просто не дає змоги підірвати їх усі за дуже короткий проміжок часу, як це спостерігалося", — сказав Джейк Вільямс, дослідник безпеки та віцепрезидент із досліджень і розробок у Hunter Strategy.

Вибух пейджера в Бейруті Фото: Скриншот

Чому "Хезболла" використовувала пейджери

У липні агентство Reuters повідомило, що в останні місяці "Хезболла" вирішила застосувати пейджери для зв'язку після заборони на використання мобільних телефонів на полі бою. Заборона була пов'язана з побоюваннями, що Ізраїль може використовувати телефони для виявлення і стеження.

"Коли ви стикаєтеся з певними технологічними досягненнями, вам потрібно повернутися до старих методів — телефонів, особистого спілкування… будь-якого методу, який дає змогу вам обійти технологію", — сказав агентству Кассем Кассір, ліванський аналітик, близький до "Хезболли".

Хто стоїть за підривом пейджерів

У CNN заявили з посиланням на свої джерела, що за вибухами пейджерів у Лівані стоїть Ізраїль. За інформацією журналістів, це була спільна операція ізраїльської розвідки "Моссада" та ізраїльських військових. Також повідомляється, що ізраїльські військові відмовилися публічно коментувати цей інцидент.

Агентство Reuters повідомило, посилаючись на джерело в ліванських силах безпеки і ще одне джерело, що "Моссад" заклав вибухівку в 5000 пейджерів, імпортованих ліванським угрупованням "Хезболла" за кілька місяців до вибухів.

Як у Лівані відреагували на атаку

Reuters пише, що бойовики угруповання "Хезболла" пообіцяли помститися за підрив пейджерів, заявивши, що Ізраїль понесе "справедливе покарання". Міністр інформації Лівану Зіад Макарі назвав атаку "ізраїльською агресією". Представник "Хезболли" також сказав агентству на умовах анонімності, що ця атака стала "найбільшим порушенням безпеки" угруповання за майже рік конфлікту з Ізраїлем.

Зі свого боку спеціальна координаторка ООН щодо Лівану Жанін Хенніс-Плассхарт у своїй заяві засудила інцидент і сказала, що він "ознаменував собою вкрай тривожну ескалацію" конфлікту.

Нагадаємо, політолог Марк Олмонд у колонці для Daily Mail припустив, що пейджери були попередньо завантажені складним комп'ютерним вірусом, який спричиняв їхнє перегрівання, внаслідок чого літієві батареї загорялися. Він також зазначив, що "пейджерна" атака навряд чи змусить "Хезболлу" відмовитися від терористичної активності.