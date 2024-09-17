Постраждалих понад тисячу: у Лівані вибухнули пейджери членів "Хезболли", — ЗМІ (відео)

Серед тих, хто постраждав на вулицях Бейрута, може бути посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані. Журналісти пишуть, що він у лікарні й отримав поверхневі ушкодження. У тому, що відбувається, звинуватили Ізраїль, але Єрусалим ще ніяк не відреагував.

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Сотні членів ліванського збройного угруповання "Хезболла" дістали поранення в південному районі столиці Бейрута Дахія, який вважається оплотом руху. Фокус зібрав усе, що відомо про інцидент.

Джерело в ліванських службах безпеки в коментарі CNN підтвердило, що постраждати могли сотні членів угруповання "Хезболла" і сталося це внаслідок раптового вибуху їхніх рацій, або іншими словами — "пейджерів". В іранському ЗМІ Mehr News написали, що міг бути поранений також посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані та ще два співробітники посольства. Інформацію офіційно не підтверджено, але іранське видання IRNA додало, що стан дипломата контролюють у лікарні, і він дістав поверхневу травму.

Після інциденту, продовжують автори матеріалу, громадян із "пейджерами" закликали їх негайно викинути, щоб убезпечити себе та людей навколо. Місцеві лікарні також були переведені в стан "підвищеної готовності".

"Медичних працівників по всьому Лівану попросили терміново з'явитися на роботу з огляду на "велику кількість поранених, які надходять до лікарень" після вибухів пейджерів. Чиновники також закликали людей здавати кров напередодні збільшення потреби в ній", — ідеться в повідомленні.

А ось у Reuters пишуть, що постраждати внаслідок вибуху рацій могли понад тисячу осіб, але офіційно інформація також не була підтверджена. Вибухи фіксували по всьому Лівану, розповіли журналістам джерела в органах безпеки. Організувати вибухи, як вважають представники формування, міг Ізраїль.

Один із представників "Хезболли", який погодився говорити на умовах анонімності, розповів, що подія, яка сталася в Лівані, — найбільше порушення безпеки, якого зазнало угруповання за рік війни з Ізраїлем.

The Wall Street Journal із посиланням на джерела пише, що пейджери, які вибухнули, були з нової партії пристроїв, а постачання здійснили нещодавно. Представник формування припустив, що в рації занесли шкідливе програмне забезпечення, яке і спровокувало вибух.

В AlHadath також повідомили, що кілька місяців тому бійцям "Хезболли" заборонили користуватися телефонами, щоб ізраїльські спецслужби ніяк не могли відстежити їх. Прийшла рекомендація використовувати стаціонарні телефони або пейджери.

В Ізраїлі ніяк не прокоментували інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що Тайвань має намір засвоїти уроки з вiйн у Газі та Україні. Оборона України показала значення "асиметричної" зброї в сучасному конфлікті — дешевої та численної. Тому експерти говорять про необхідність посилити мобілізацію громадських організацій у Тайвані для підтримки своєї армії.