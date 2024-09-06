Під прицілом Пекіна: Тайвань має намір засвоїти уроки з воєн у Газі та Україні

Оборона України показала значення "асиметричної" зброї в сучасному конфлікті — дешевої та численної. Тому експерти говорять про необхідність посилити мобілізацію громадських організацій у Тайвані для підтримки своєї армії.

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Кожен збройний конфлікт надає арміям інших країн можливість вивчити і засвоїти нові уроки. Для Тайваню, який побоюється можливого вторгнення Китаю, поточні бойові дії в Україні та Ізраїлі стали важливими джерелами для аналізу та підготовки. Про те, на які аспекти бойових дій звертають увагу військове командування Тайваню йдеться в матеріалі The Economist.

Пекін заявляє про плани повернути Тайвань, причому не виключає використання військової сили. Зі свого боку влада острова стурбована військовою міццю Китаю, що зростає, хоча поки що китайська армія не готова до повномасштабного вторгнення. Але, як вважають багато аналітиків, це може змінитися до 2027 року, що і підтверджує адміністрація США.

Ізраїльський досвід

Тайвань уважно спостерігає за недавніми конфліктами, щоб винести уроки. Зокрема, після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня минулого року, Міністерство оборони Тайваню сформувало спеціальну групу для аналізу перебігу цього конфлікту.

Одним із головних висновків стало поліпшення розвідувальних можливостей, щоб запобігти несподіваним ударам. Крім того, увагу було звернено на ризики, пов'язані з "насиченням" протиповітряної оборони у зв'язку з численними ракетними атаками.

Американські фахівці рекомендують Тайваню перейняти ізраїльський досвід, зокрема реформувати систему призову і зміцнити військовий дух населення. Уже зараз Тайвань подовжив термін обов'язкової служби для чоловіків з чотирьох місяців до року, але це значно менше порівняно з Ізраїлем, де термін служби становить три роки та передбачає участь жінок.

Військовослужбовці армії Тайваню Фото: Радіо Свобода

Уроки бойових дій в Україні

Досвід війни в Україні також став важливим для тайванських військових стратегів. Оборона України продемонструвала значення "асиметричної" зброї — дешевої, непомітної та численної. Війна показала і високі темпи витрачання боєприпасів в умовах інтенсивних бойових дій. Деякі тайванські експерти вважають за необхідне реформувати збройні сили ще більш глибоко, усунувши перешкоди та посиливши мобілізацію громадських організацій для підтримки армії.

Критично важливим завданням залишається захист інфраструктури та ліній зв'язку. Важливість доступу до інтернету для українських бійців за допомогою супутникових технологій, як-от Starlink, спонукала Тайвань укласти угоду з OneWeb на постачання низькоорбітальних супутників для захисту своїх комунікацій у разі конфлікту.

Однак найважливішим уроком ізраїльського та українського досвіду, пишуть оглядачі, залишається готовність до боротьби. Тайвань розуміє, що має протриматися досить довго, щоб дочекатися допомоги від союзників.

Питання полягає в тому, наскільки тайванська влада впевнена в тому, що Сполучені Штати прийдуть їм на допомогу. Адже нещодавні заяви кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що Тайвань має оплачувати свій захист, створюють незрозумілість, що викликає занепокоєння на острові.

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