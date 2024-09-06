Под прицелом Пекина: Тайвань намерен извлечь уроки из войн в Газе и Украине

Оборона Украины показала значение "асимметричного" оружия в современном конфликте – дешевого и многочисленного. Поэтому эксперты говорят о необходимости усилить мобилизацию общественных организаций в Тайване для поддержки своей армии.

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Каждый вооруженный конфликт предоставляет армиям других стран возможность изучить и усвоить новые уроки. Для Тайваня, который опасается возможного вторжения Китая, текущие боевые действия в Украине и Израиле стали важными источниками для анализа и подготовки. О том, на какие аспекты боевых действий обращают внимание военное командование Тайваня говорится в материале The Economist.

Пекин заявляет о планах вернуть Тайвань, причем не исключает использования военной силы. В свою очередь власти острова обеспокоены растущей военной мощью Китая, хотя пока китайская армия не готова к полномасштабному вторжению. Но, как считают многие аналитики, это может измениться к 2027 году, что и подтверждает администрация США.

Израильский опыт

Тайвань внимательно наблюдает за недавними конфликтами, чтобы извлечь уроки. В частности, после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, Министерство обороны Тайваня сформировало специальную группу для анализа хода этого конфликта.

Одним из главных выводов стало улучшение разведывательных возможностей, чтобы предотвратить неожиданные удары. Кроме того, внимание было обращено на риски, связанные с "насыщением" противовоздушной обороны в связи с множественными ракетными атаками.

Американские специалисты рекомендуют Тайваню перенять израильский опыт, в том числе реформировать систему призыва и укрепить воинский дух населения. Уже сейчас Тайвань продлил срок обязательной службы для мужчин с четырех месяцев до года, но это значительно меньше по сравнению с Израилем, где срок службы составляет три года и включается участие женщин.

Военнослужащие армии Тайваня Фото: Радио Свобода

Уроки боевых действий в Украине

Опыт войны в Украине также стал важным для тайваньских военных стратегов. Оборона Украины продемонстрировала значение "асимметричного" оружия – дешевого, незаметного и многочисленного. Война показала и высокие темпы расходования боеприпасов в условиях интенсивных боевых действий. Некоторые тайваньские эксперты считают необходимым реформировать вооруженные силы еще более глубоко, устранив препятствия и усилив мобилизацию общественных организаций для поддержки армии.

Критически важной задачей остается защита инфраструктуры и линий связи. Важность доступа к интернету для украинских бойцов с помощью спутниковых технологий, таких как Starlink, сподвигла Тайвань на заключение соглашения с OneWeb на поставку низкоорбитальных спутников для защиты своих коммуникаций в случае конфликта.

Однако самым важным уроком израильского и украинского опыта, пишут обозреватели, остается готовность к борьбе. Тайвань понимает, что должен продержаться достаточно долго, чтобы дождаться помощи от союзников.

Вопрос заключается в том, насколько тайваньские власти уверены в том, что Соединенные Штаты придут им на помощь. Ведь недавние заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Тайвань должен оплачивать свою защиту, создают неясность, которая вызывает озабоченность на острове.

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