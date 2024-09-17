Пострадавших больше тысячи: в Ливане взорвались пейджеры членов "Хезболлы", — СМИ (видео)

Среди тех, кто пострадал на улицах Бейрута, может быть посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Журналисты пишут, что он в больнице и получил поверхностные повреждения. В происходящем обвинили Израиль, но Иерусалим еще никак не отреагировал.

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Сотни членов ливанской вооруженной группировки "Хезболла" получили ранения в южном районе столицы Бейрута Дахия, который считается оплотом движения. Фокус собрал все, что известно об инциденте.

Источник в ливанских службах безопасности в комментарии CNN подтвердил, что пострадать могли сотни членов группировки "Хезболла" и произошло это в результате внезапного взрыва их раций, или другими словами — "пейджеров". В иранском СМИ Mehr News написали, что мог быть ранен также посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани и еще два сотрудника посольства. Информация официально не подтверждена, но иранское издание IRNA добавило, что состояние дипломата контролируется в больнице и он получил поверхностную травму.

После инцидента, продолжают авторы материала, граждан с "пейджерами" призвали их немедленно выбросить, чтобы обезопасить себя и людей вокруг. Местные больницы также были переведены в состояние "повышенной готовности".

"Медицинских работников по всему Ливану попросили срочно явиться на работу, учитывая "большое количество раненых, поступающих в больницы" после взрывов пейджеров. Чиновники также призвали людей сдавать кровь в преддверии увеличения потребности в ней", — говорится в сообщении.

А вот в Reuters пишут, что пострадать в результате взрыва раций могли более тысячи человек, но официально информация также не была подтверждена. Взрывы фиксировались по всему Ливану, рассказали журналистам источники в органах безопасности. Организовать взрывы, как считают представители формирования, мог Израиль.

Один из представителей "Хезболлы", который согласился говорить на условиях анонимности, рассказал, что произошедшее в Ливане — крупнейшее нарушение безопасности, которому подверглась группировка за год войны с Израилем.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что взорвавшиеся пейджеры были из новой партии устройств и поставки были осуществлены недавно. Представитель формирования предположил, что в рации занесли вредоносное программное обеспечение, которое и спровоцировало взрыв.

В AlHadath также сообщили, что несколько месяцев назад бойцам "Хезболлы" запретили пользоваться телефонами, дабы израильские спецслужбы никак не могли отследить их. Пришла рекомендация использовать стационарные телефоны или пейджеры.

В Израиле никак не прокомментировали инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 6 сентября сообщалось, что Тайвань намерен извлечь уроки из войн в Газе и Украине. Оборона Украины показала значение "асимметричного" оружия в современном конфликте – дешевого и многочисленного. Поэтому эксперты говорят о необходимости усилить мобилизацию общественных организаций в Тайване для поддержки своей армии.