Взлом или микробоеприпасы: в Forbes пояснили, как пейджеры "Хезболлы" превратились в бомбы

По мнению экспертов, взрывчатка внутри пейджеров могла быть размещена таким образом, чтобы другие компоненты играли роль шрапнели.

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Во вторник, 17 сентября, в Ливане одновременно были подорваны тысячи портативных пейджеров, приобретенных группировкой "Хезболла". О том, как подобная атака стала возможной, говорится в материале Forbes.

Возможен ли взлом ПО пейджеров

Как отмечают в издании, сначала предполагалось, что причиной стал взлом программного обеспечения, который привел к перегреву и взрыву батарей пейджеров. Аккумуляторы многих мобильных устройств могут быть уязвимы к состоянию, известному как тепловой разгон. Когда батарея нагревается, то внутри аккумуляторного элемента запускается химическая реакция, производит больше тепла. Так в течение нескольких секунд аккумулятор может нагреться до 400 °C и взорваться.

Возгорание батареи Фото: Sandia National laboratories

В статье отмечается, что перегрев аккумуляторов стал причиной ряда громких инцидентов, таких как серия пожаров из-за телефонов Galaxy в 2016 году, серия ожогов от электронных сигарет и возгорание ноутбука на рейсе Lufthansa в 2023 году. Однако подобные взрывы обычно случаются, когда повреждены ячейки батарей или есть производственные дефекты. Большинство аккумуляторов изначально безопасны при нормальном использовании.

Эксперты портала подчеркнули, что можно создать батарею, которая перегружалась бы по команде, но это привело бы к пожарам, а не к взрывам, как это было в Ливане. Судя по обнародованных в сети видео, пейджеры содержали что-то более взрывоопасное.

Могли ли пейджеры быть заминированы

Вторая теория предполагает, что организаторы подрывов атаковали цепочку поставок, установив в пейджеры взрывные устройства либо на этапе производства, либо во время транспортировки от производителя к пользователям. Вес пейджеров AR-924, которые взорвались в Ливане, составляет всего 95 г, включая батарею, поэтому для этого потребовалась бы очень маленькая бомба.

По данным издания, одно из самых компактных взрывных устройств, когда-либо применявшихся, являются американские мины BLU-43 Dragontooth. Армия США разбрасывала данные боеприпасы с воздуха во Вьетнаме, чтобы сделать тропы непроходимыми. Диаметр Dragontooth составляет около 5 сантиметров, вес — менее 20 г. Эти мины заполнены 9 г жидкого взрывчатого вещества на основе нитропарафина. Аналогичное количество взрывчатого вещества теоретически можно внедрить в "пейджерную" бомбу. При этом мины Dragontooth обычно не убивали, а ранили, приводя к травмам стопы.

BLU-43 Dragontooth Фото: U.S. Army

Кроме того, в статье упоминается применение американцами во Вьетнаме еще меньших мин, известных, как "гравийные мины" или "кнопочные бомбы". Речь идет о тканевых мешочках, размером с почтовую марку, наполненных взрывчаткой, чувствительной к удару. Мины хранились в жидкости, которая испарялась после сброса и активации мин. "Гравийные мины" содержали 9 г взрывчатого вещества азида свинца/гексогена и были не очень эффективны. Американские военные называли их "немногим более чем помехой". Позже в США также создали чрезвычайно малые боеприпасы для БПЛА, однако данные о них в значительной степени засекречены.

Почему пейджеры стали смертоносными

Как отмечают в издании, сам по себе взрыв не является эффективным летальным механизмом. Противопехотное оружие обычно содержит большое количество шрапнели, так как летящий металл наносит более серьезные травмы, чем взрыв. К примеру, граната Vog-17 содержит всего 35 г взрывчатого вещества при весе 350 г.

Взирая на это, эксперты портала считают, что взрывное устройство внутри пейджера могло бы размещено так, чтобы использовать другие компоненты пейджера в качестве шрапнели. Поскольку пейджеры обычно носят на поясе одной стороной к телу, можно было бы спроектировать направленное взрывное устройство.

Учитывая сообщения о серьезных ранениях среди боевиков, аналитики заключили, что устройство было "особенно смертоносным для чего-то столь маленького". В издании также считают, что эта атака выглядит как одноразовая, так как в будущем боевики будут в полной мере осознавать риск взрывных устройств, спрятанных в портативных гаджетах.

"Но это впечатляющая демонстрация высокоточной атаки с использованием нескольких фунтов взрывчатки для поражения буквально тысяч противников одновременно", — говорится в статье.

Напомним, 18 сентября в Ливане прогремела новая серия взрывов. На юге страны и в южных пригородах Бейрута сдетонировали портативные радиостанции, которые использовала группировка "Хезболла". Один из взрывов произошел неподалеку от похорон погибших в результате одновременной атаки на беспроводные устройства связи, которая произошла накануне.

Эксперты также рассказали, можно ли использовать смартфоны для операций, подобных подрыву пейджеров в Ливане. Теоретически хакеры могут использовать уязвимости в прошивке смартфона, чтобы вызвать перегрев или сбой, но массовые атаки было бы гораздо сложнее осуществить.