Рации, электроника, скутеры: в Ливане прогремели новые взрывы, есть погибшие и десятки раненых (видео)

По данным Reuters, детонируют портативные рации "Хезболлы" и радиоприемники, которые были приобретены пять месяцев назад, — примерно в то же время, когда были закуплены пейджеры, которые взрывались вчера.

Related video

В Ливане прогремела новая серия взрывов. На юге страны и в южных пригородах Бейрута сдетонировали портативные радиостанции, которые использовала группировка "Хезболла". Один из взрывов произошел неподалеку от похорон погибших в результате одновременной атаки на беспроводные устройства связи, которая произошла накануне. Об этом сообщает Reuters.

По предварительным данным, три человека погибли, еще десятки получили ранения.

Кроме раций, у членов "Хезболлы" взрывается электроника в машинах и скутерах, ноутбуки, кухонные приборы и солнечные батареи. Новая волна взрывов коснулась устройств с литий-ионными аккумуляторами.

По неофициальным сообщениям, также сдетонировали iPhone, видеокамеры, радиостанции IC-V82 и другие устройства.

Reuters со ссылкой на источник пишет, что портативные рации, которые взорвались сегодня, были приобретены "Хезболлой" пять месяцев назад, примерно в то же время, когда были закуплены пейджеры, которые взрывались 17 сентября.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк призвал провести независимое расследование взрывов. В своем заявлении он отметил, что одновременная атака на тысячи людей без знания того, кто владеет устройствами, нарушает международное право в области прав человека и, возможно, международное гуманитарное право.

По словам министра здравоохранения Ливана Фирасса Абиада, количество погибших во время нападения во вторник возросло до 12 человек, в том числе двое детей.

Напомним, 17 сентября на юге Ливана одновременно взорвалось несколько сотен пейджеров, которые были в распоряжении группировки "Хезболла". Почти четыре тысячи человек получили ранения. По данным Reuters, масштабный подрыв пейджеров организовала внешняя расследовательская служба Израиля Моссад.

Фокус собрал все, что известно о подрыве пейджеров в Ливане.