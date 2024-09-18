Рації, електроніка, скутери: у Лівані пролунали нові вибухи, є загиблі і десятки поранених (відео)

За даними Reuters, детонують портативні рації "Хезболли" та радіоприймачі, які були придбані п'ять місяців тому, — приблизно в той же час, коли було закуплено пейджери, які вибухали вчора.

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У Лівані прогриміла нова серія вибухів. На півдні країни та в південних передмістях Бейрута здетонували портативні радіостанції, які використовувало угруповання "Хезболла". Один з вибухів стався неподалік похорону загиблих внаслідок одночасної атаки на бездротові пристрої зв'язку, яка сталася напередодні. Про це повідомляє Reuters.

За попередніми даними, троє людей загинули, ще десятки дістали поранення.

Окрім рацій, у членів "Хезболли" вибухає електроніка у машинах і скутерах, ноутбуки, кухонні прилади та сонячні батареї. Нова хвиля вибухів торкнулася пристроїв з літій-іонними акумуляторами.

За неофіційними повідомленнями, також здетонували iPhone, відеокамери, радіостанції IC-V82 та інші пристрої.

Reuters з посиланням на джерело пише, що портативні рації, які вибухнули сьогодні, були придбані "Хезболлою" п'ять місяців тому, приблизно в той же час, коли було закуплено пейджери, які вибухали 17 вересня.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав провести незалежне розслідування вибухів. У своїй заяві він зазначив, що одночасна атака на тисячі людей без знання того, хто володіє пристроями, порушує міжнародне право в галузі прав людини і, можливо, міжнародне гуманітарне право.

За словами міністра охорони здоров'я Лівану Фірасса Абіада, кількість загиблих під час нападу у вівторок зросла до 12 осіб, у тому числі двоє дітей.

Нагадаємо, 17 вересня на півдні Лівану одночасно вибухнуло декілька сотень пейджерів, які були у розпорядженні угруповання "Хезболла". Майже чотири тисячі людей дістали поранення. За даними Reuters, масштабний підрив пейджерів організувала зовнішня розслідувальна служба Ізраїлю Моссад.

Фокус зібрав все, що відомо про підрив пейджерів у Лівані.