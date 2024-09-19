Злам чи мікробоєприпаси: у Forbes пояснили, як пейджери "Хезболли" перетворилися на бомби

На думку експертів, вибухівку всередині пейджерів могли розмістити таким чином, щоб інші компоненти відігравали роль шрапнелі.

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У вівторок, 17 вересня, в Лівані одночасно було підірвано тисячі портативних пейджерів, придбаних угрупованням "Хезболла". Про те, як така атака стала можливою, йдеться в матеріалі Forbes.

Чи можливий злам ПЗ пейджерів

Як зазначають у виданні, спочатку припускали, що причиною став злам програмного забезпечення, який призвів до перегріву і вибуху батарей пейджерів. Акумулятори багатьох мобільних пристроїв можуть бути вразливими до стану, відомого як тепловий розгін. Коли батарея нагрівається, то всередині акумуляторного елемента запускається хімічна реакція, що виробляє більше тепла. Так протягом кількох секунд акумулятор може нагрітися до 400 °C і вибухнути.

Загоряння батареї Фото: Sandia National laboratories

У статті наголошується, що перегрів акумуляторів став причиною низки гучних інцидентів, як-от серія пожеж через телефони Galaxy у 2016 році, серія опіків від електронних сигарет і загоряння ноутбука на рейсі Lufthansa у 2023 році. Однак подібні вибухи зазвичай трапляються, коли пошкоджені комірки батарей або є виробничі дефекти. Більшість акумуляторів від початку безпечні за нормального використання.

Експерти порталу підкреслили, що можна створити батарею, яка перевантажувалася б за командою, але це призвело б до пожеж, а не до вибухів, як це було в Лівані. Судячи з оприлюднених у мережі відео, пейджери містили щось більш вибухонебезпечне.

Чи могли пейджери бути заміновані

Друга теорія припускає, що організатори підривів атакували ланцюжок поставок, встановивши в пейджери вибухові пристрої або на етапі виробництва, або під час транспортування від виробника до користувачів. Вага пейджерів AR-924, які вибухнули в Лівані, становить лише 95 г, включно з батареєю, тому для цього знадобилася б дуже маленька бомба.

За даними видання, одним із найкомпактніших вибухових пристроїв, які коли-небудь застосовували, є американські міни BLU-43 Dragontooth. Армія США розкидала ці боєприпаси з повітря у В'єтнамі, щоб зробити стежки непрохідними. Діаметр Dragontooth становить близько 5 сантиметрів, вага — менш як 20 г. Ці міни заповнені 9 г рідкої вибухової речовини на основі нітропарафіну. Аналогічну кількість вибухової речовини теоретично можна впровадити в "пейджерну" бомбу. При цьому міни Dragontooth зазвичай не вбивали, а ранили, призводячи до травм стопи.

BLU-43 Dragontooth Фото: U.S. Army

Крім того, у статті згадується застосування американцями у В'єтнамі ще менших мін, відомих, як "гравійні міни" або "кнопкові бомби". Йдеться про тканинні мішечки, розміром із поштову марку, наповнені вибухівкою, чутливою до удару. Міни зберігалися в рідині, яка випаровувалася після скидання та активації мін. "Гравійні міни" містили 9 г вибухової речовини азиду свинцю/гексогену і були не дуже ефективними. Американські військові називали їх "трохи більше ніж перешкодою". Пізніше у США також створили надзвичайно малі боєприпаси для БПЛА, однак дані про них значною мірою засекречені.

Чому пейджери стали смертоносними

Як зазначають у виданні, сам по собі вибух не є ефективним летальним механізмом. Протипіхотна зброя зазвичай містить велику кількість шрапнелі, оскільки метал, що летить, завдає серйозніших травм, ніж вибух. Наприклад, граната Vog-17 містить лише 35 г вибухової речовини при вазі 350 г.

Зважаючи на це, експерти порталу вважають, що вибуховий пристрій усередині пейджера можна було б розмістити так, щоб використовувати інші компоненти пейджера як шрапнель. Оскільки пейджери зазвичай носять на поясі однією стороною до тіла, можна було б спроєктувати спрямований вибуховий пристрій.

З огляду на повідомлення про серйозні поранення серед бойовиків, аналітики зробили висновок, що пристрій був "особливо смертоносним для чогось такого маленького". У виданні також вважають, що ця атака виглядає як одноразова, оскільки в майбутньому бойовики будуть повною мірою усвідомлювати ризик вибухових пристроїв, захованих у портативних гаджетах.

"Але це вражаюча демонстрація високоточної атаки з використанням кількох фунтів вибухівки для ураження буквально тисяч супротивників одночасно", — ідеться у статті.

Нагадаємо, 18 вересня в Лівані прогриміла нова серія вибухів. На півдні країни і в південних передмістях Бейрута здетонували портативні радіостанції, які використовувало угруповання "Хезболла". Один із вибухів стався неподалік похорону загиблих унаслідок одночасної атаки на бездротові пристрої зв'язку, яка сталася напередодні.

Експерти також розповіли, чи можна використовувати смартфони для операцій, подібних до підриву пейджерів у Лівані. Теоретично хакери можуть використати вразливості в прошивці смартфона, щоб викликати перегрів або збій, але масові атаки було б набагато складніше здійснити.