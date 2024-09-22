Настоящая суперженщина: что известно о владелице венгерской компании, продавшей пейджеры в Ливан

Кристиана Барсони-Арчидиаконо знает семь языков, имеет докторскую степень в области физики элементарных частиц, отлично рисует и много путешествовала по Африке и Европе.

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Взрывы пейджеров, а затем и раций в Ливане уже называют одной из самых впечатляющих операций Израиля против "Хезболлы", при этом Израиль отрицает причастность к взрывам гаджетов, о чем сообщил президент Ицхак Герцог. А тем временем выяснилось, что такой специфический товар, как пейджеры поставляла компания в Венгрии, купившая лицензию у тайваньской Gold Apollo. Управляла компанией в Венгрии 49-летняя Кристиана Барсони-Арчидиаконо. И она оказалась невероятно интересной личностью. Об этом пишет Reuters.

По словам 49-летней Кристианы Барсони-Арчидиаконо, итальяно-венгерского генерального директора и владелицы венгерской консалтинговой компании BAC, не она взорвала пейджеры в Ливане, в результате чего погибли 12 человек и более 4000 получили ранения.

Офис компании BAC Consulting в Будапеште Фото: ВВС

После того, как выяснилось, что ее компания лицензировала дизайн пейджеров у их оригинального тайваньского производителя Gold Apollo, Барсони-Арчидиаконо заявила NBC News, что она их не производила.

"Я всего лишь посредник. Думаю, вы ошиблись", — сказала она.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана ранее также заявляло, что BAC Consulting является "торгово-посреднической компанией, не имеющей производственных или иных площадок в Венгрии".

Про Кристиану Барсони-Арчидиаконо известно, что она знает семь языков, отлично рисует и имеет докторскую степень в области физики. А еще все, кто ее знают, описывают ее, как милую и доброжелательную.

С тех пор она не появлялась на публике. Соседи говорят, что не видели ее. Барсони-Арчидиаконо не ответила на звонки и электронные письма Reuters, и ее квартира в величественном старом здании в Будапеште, где ранее на неделе была открыта дверь в вестибюль, была закрыта ставнями.

Женщина, проживающая в этом здании последние два года, рассказала, что Барсони-Арчидиаконо уже жила здесь, когда она переехала и описала ее как добрую и общительную.

По словам организатора группы, она занималась рисованием в рамках Будапештского художественного клуба, хотя не посещала его уже пару лет. По его словам, она больше походила на бизнес-леди, чем на художника, но была оптимистичной и общительной.

В субботу, 21 сентября, венгерское правительство заявило, что его разведывательные службы провели несколько допросов Барсони-Арчидиаконо после взрывов.

Венгерское правительство заявило в среду, что BAC Consulting является "торгово-посреднической компанией", не имеющей производственной площадки в стране, и что "взрывные пейджеры" никогда не были в Венгрии.

остатки взорвавшегося пейджера Фото: Al Arabiya

Беседы со знакомыми и бывшими коллегами по работе рисуют картину женщины с впечатляющим интеллектом и карьерой, которая позволяла ей путешествовать по всему миру, она также часто меняла работу.

Ее знакомый, который, как и другие, знавшие ее в Будапеште в светских кругах, попросил не называть его имени, но назвал Кристиану "доброжелательной, но без деловой жилки". По словам этого человека, она производила впечатление человека, который всегда с энтузиазмом пробует что-то новое и легко верит во что-то новое.

Килиан Кляйншмидт, ветеран, бывший администратор гуманитарной помощи ООН, нанявший Барсони-Арчидиаконо в 2019 году для руководства шестимесячной программой, финансируемой Нидерландами, по обучению ливийцев в Тунисе по таким предметам, как гидропоника, ИТ и развитие бизнеса, назвал ее найм большой "ошибкой", сообщив, что уволил ее до окончания ее контракта.

Школьный товарищ Барсони-Арчидиаконо сказал, что она выросла в семье с работающим отцом и домохозяйкой матерью в Санта-Венерина, недалеко от Катании на востоке Сицилии, и училась в средней школе неподалеку. Он описал ее как довольно сдержанного ребенка.

В начале 2000-х годов она получила докторскую степень по физике в Университетском колледже Лондона, где ее диссертация о позитронах — субатомных частицах с массой электрона и положительным зарядом — по-прежнему доступна на веб-сайте UCL. Но, судя по всему, она ушла, так и не продолжив научную карьеру.

"Насколько мне известно, с тех пор она не занималась научной работой", — сообщил агентству Reuters по электронной почте Акош Торок, физик на пенсии, который был одним из ее профессоров в UCL и в то время публиковал с ней статьи.

В резюме, которое она использовала для получения работы у Кляйншмидта, содержались ссылки на другие степени магистра в области политики и развития Лондонской школы экономики и Школы восточных и африканских исследований.

Затем она описала ряд работ, связанных с проектами НПО в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Страничка Кристианы Барсони-Арчидиаконо Фото: Скриншот

В отдельном резюме на сайте BAC Consulting она описала себя как "члена совета директоров Earth Child Institute", образовательной и экологической благотворительной организации в Нью-Йорке. Основательница группы Донна Гудман сообщила Reuters, что Барсони-Арчидиаконо никогда не занимала там никакой должности.

"Она была подругой подруги члена совета директоров и связалась с нами по поводу вакансии. Но ее так и не пригласили подать заявку в 2018 году", — сказала Гудман.

В этом резюме она также описывалась как бывший "руководитель проекта" в Международном агентстве по атомной энергии в 2008-2009 годах, который организовал конференцию по ядерным исследованиям. МАГАТЭ заявило, что, согласно его записям, она была там стажером в течение восьми месяцев.

На сайте BAC Consulting, который был закрыт к концу этой недели, компания дала мало информации о своем реальном бизнесе в Венгрии. Ее зарегистрированный адрес — обслуживаемый офис в пригороде Будапешта.

"Я ученый, использующий свой разнообразный опыт для работы над междисциплинарными проектами для принятия стратегических решений (политика в области водных ресурсов и климата, инвестиции)", — написала Барсони-Арчидиаконо в своем резюме.

Также она отмечала, что, "обладая превосходными аналитическими, языковыми и коммуникативными навыками", ей нравится работать в многокультурной среде, где ценится чувство юмора.

Напомним, во взрывы пейджеров и прочих гаджетов в Ливане оказались вовлечены не только Венгрия и Тайвань, но и Болгария, а также Япония. Именно японские рации взрывались во второй день.