В скандал со взрывами пейджеров в Ливане оказались вовлечены Япония и Болгария, — СМИ

Некая болгарская компания продавала пейджеры в Ливан, а японские рации начали взрываться сразу после пейджеров, пишут журналисты.

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Взрывы пейджеров и раций в Ливане затронули уже не только Израиль, который так и не подтвердил, но и не отрицал свою причастность. Оказалось, что пейджеры закупили у подставной фирмы в Венгрии, но продавали их якобы через Болгарию. Также в скандал оказался вовлечен производитель раций ICOM. Об этом пишет Reuters.

Японский производитель раций, связанных со взрывами среди членов группировки "Хезболла", в результате которых в Ливане погибли 20 человек и сотни получили ранения, заявил, что не мог изготовить взрывные устройства.

Взрывы в Ливане

"Бомба не могла быть встроена в одно из наших устройств во время производства. Процесс высокоавтоматизирован и быстр. Поэтому на такие вещи нет времени", — заявил директор ICOM Йошики Эномото в четверг у штаб-квартиры компании в Осаке, Япония.

Взорвавшаяся рация в Ливане Фото: Соцсети

Взрыв портативных радиостанций, используемых "Хезболлой" в среду в пригородах Бейрута и долине Бекаа, последовал за серией взрывов пейджеров во вторник, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек и около 4000 получили ранения.

ICOM заявил, что прекратил производство таких раций еще десять лет назад, и что большинство из тех, что все еще продаются, являются поддельными.

"Если это окажется подделкой, то нам придется расследовать, как кто-то создал бомбу, похожую на наш продукт. Если она подлинная, нам придется отследить ее распространение, чтобы выяснить, как она там оказалась", — сказал Эномото.

А Болгария проведет расследование в отношении компании, связанной с продажей пейджеров ливанской боевой группировке "Хезболла".

Служба государственной безопасности Болгарии DANS в своем заявлении сообщила, что сотрудничает с министерством внутренних дел с целью расследования роли компании, зарегистрированной в Болгарии, однако не сообщила ее название.

Остатки пейджера Фото: Соцсети

По сообщениям болгарских СМИ, это базирующаяся в Софии компания Norta Global Ltd. Она якобы "способствовала продаже пейджеров, которые взорвались в Ливане во вторник".

Сотрудники компании и даже ее юристы не ответили на запросы журналистов. Болгарское агентство государственной безопасности заявило, что не обнаружило никаких поставок подозрительных пейджеров на территорию Болгарии.

Напомним, сначала оказалось, что взорвавшиеся пейджеры были якобы произведены тайваньской компанией Gold Apollo. Gold Apollo заявила в среду, что на самом деле их изготовила базирующаяся в Будапеште фирма B.A.C. Consulting, которую якобы открыли для прикрытия агенты израильской разведки.