До скандалу з вибухами пейджерів у Лівані виявилися залученими Японія і Болгарія, — ЗМІ

Якась болгарська компанія продавала пейджери в Ліван, а японські рації почали вибухати відразу після пейджерів, пишуть журналісти.

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Вибухи пейджерів і рацій у Лівані зачепили вже не тільки Ізраїль, який так і не підтвердив, але й не заперечив свою причетність. Виявилося, що пейджери закупили у підставної фірми в Угорщині, але продавали їх нібито через Болгарію. Також до скандалу виявився залучений виробник рацій ICOM. Про це пише Reuters.

Японський виробник рацій, пов'язаних із вибухами серед членів угруповання "Хезболла", унаслідок яких у Лівані загинули 20 осіб і сотні дістали поранення, заявив, що не міг виготовити вибухові пристрої.

Вибухи в Лівані

"Бомба не могла бути вбудована в один із наших пристроїв під час виробництва. Процес високоавтоматизований і швидкий. Тому на такі речі немає часу", — заявив директор ICOM Йошикі Еномото в четвер біля штаб-квартири компанії в Осаці, Японія.

Рація, що вибухнула в Лівані Фото: Соцмережi

Вибух портативних радіостанцій, які "Хезболла" використовувала в середу в передмістях Бейрута і долині Бекаа, стався після серії вибухів пейджерів у вівторок, унаслідок яких загинули щонайменше 12 осіб і близько 4000 дістали поранення.

ICOM заявив, що припинив виробництво таких рацій ще десять років тому, і що більшість із тих, що все ще продаються, є підробленими.

"Якщо це виявиться підробкою, то нам доведеться розслідувати, як хтось створив бомбу, схожу на наш продукт. Якщо вона справжня, нам доведеться відстежити її поширення, щоб з'ясувати, як вона там опинилася", — сказав Еномото.

А Болгарія проведе розслідування щодо компанії, пов'язаної з продажем пейджерів ліванському бойовому угрупованню "Хезболла".

Служба державної безпеки Болгарії DANS у своїй заяві повідомила, що співпрацює з міністерством внутрішніх справ з метою розслідування ролі компанії, зареєстрованої в Болгарії, проте не повідомила її назви.

Залишки пейджера Фото: Соцмережi

За повідомленнями болгарських ЗМІ, це компанія Norta Global Ltd, що базується в Софії. Вона нібито "сприяла продажу пейджерів, які вибухнули в Лівані у вівторок".

Співробітники компанії і навіть її юристи не відповіли на запити журналістів. Болгарське агентство державної безпеки заявило, що не виявило жодних поставок підозрілих пейджерів на територію Болгарії.

Нагадаємо, спочатку виявилося, що пейджери, які вибухнули, були нібито вироблені тайванською компанією Gold Apollo. Gold Apollo заявила в середу, що насправді їх виготовила фірма B.A.C. Consulting, що базується в Будапешті, яку нібито відкрили для прикриття агенти ізраїльської розвідки.