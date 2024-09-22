Справжня супержінка: що відомо про власницю угорської компанії, яка продала пейджери в Ліван

Крістіана Барсоні-Арчідіаконо знає сім мов, має докторський ступінь у галузі фізики елементарних частинок, чудово малює і багато подорожувала Африкою та Європою.

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Вибухи пейджерів, а потім і рацій у Лівані вже називають однією з найбільш вражаючих операцій Ізраїлю проти "Хезболли", при цьому Ізраїль заперечує причетність до вибухів гаджетів, про що повідомив президент Іцхак Герцог. А тим часом з'ясувалося, що такий специфічний товар, як пейджери, поставляла компанія в Угорщині, яка купила ліцензію у тайванської Gold Apollo. Керувала компанією в Угорщині 49-річна Крістіана Барсоні-Арчідіаконо. І вона виявилася неймовірно цікавою особистістю. Про це пише Reuters.

За словами 49-річної Крістіани Барсоні-Арчідіаконо, італійсько-угорської генеральної директорки та власниці угорської консалтингової компанії BAC, не вона підірвала пейджери в Лівані, унаслідок чого загинули 12 людей та понад 4000 дістали поранення.

Офіс компанії BAC Consulting у Будапешті Фото: ВВС

Після того, як з'ясувалося, що її компанія ліцензувала дизайн пейджерів у їхнього оригінального тайванського виробника Gold Apollo, Барсоні-Арчідіаконо заявила NBC News, що вона їх не виробляла.

"Я всього лише посередник. Думаю, ви помилилися", — сказала вона.

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана раніше також заявляв, що BAC Consulting є "торгово-посередницькою компанією, яка не має виробничих чи інших майданчиків в Угорщині".

Про Крістіану Барсоні-Арчідіаконо відомо, що вона знає сім мов, відмінно малює і має докторський ступінь у галузі фізики. А ще всі, хто її знають, описують її, як милу і доброзичливу.

Відтоді вона не з'являлася на публіці. Сусіди кажуть, що не бачили її. Барсоні-Арчідіаконо не відповіла на дзвінки та електронні листи Reuters, і її квартира у величній старій будівлі в Будапешті, де раніше цього тижня були відчинені двері до вестибюля, була закрита віконницями.

Жінка, яка проживає в цій будівлі останні два роки, розповіла, що Барсоні-Арчідіаконо вже жила тут, коли вона переїхала, і описала її як добру і товариську.

За словами організатора групи, вона займалася малюванням у рамках Будапештського художнього клубу, хоча не відвідувала його вже кілька років. За його словами, вона більше була схожа на бізнес-леді, ніж на художника, але була оптимістичною і товариською.

У суботу, 21 вересня, угорський уряд заявив, що його розвідувальні служби провели кілька допитів Барсоні-Арчидіаконо після вибухів.

Угорський уряд заявив у середу, що BAC Consulting є "торгово-посередницькою компанією", яка не має виробничого майданчика в країні, і що "вибухові пейджери" ніколи не були в Угорщині.

залишки пейджера, що вибухнув. Фото: Al Arabiya

Бесіди зі знайомими і колишніми колегами по роботі малюють картину жінки з вражаючим інтелектом і кар'єрою, яка давала їй змогу подорожувати по всьому світу, вона також часто змінювала роботу.

Її знайомий, який, як і інші, знав її в Будапешті у світських колах, попросив не називати його імені, але назвав Крістіану "доброзичливою, але без ділової жилки". За словами цієї людини, вона справляла враження людини, яка завжди з ентузіазмом пробує щось нове і легко вірить у щось нове.

Кіліан Кляйншмідт, ветеран, колишній адміністратор гуманітарної допомоги ООН, який найняв Барсоні-Арчідіаконо 2019 року для керівництва шестимісячною програмою, яку фінансують Нідерланди, з навчання лівійців у Тунісі з таких предметів, як гідропоніка, ІТ і розвиток бізнесу, назвав її наймання великою "помилкою", повідомивши, що звільнив її до закінчення її контракту.

Шкільний товариш Барсоні-Арчідіаконо сказав, що вона виросла в сім'ї з батьком, який працював, і домогосподаркою матір'ю в Санта-Венеріні, недалеко від Катанії на сході Сицилії, і вчилася в середній школі неподалік. Він описав її як досить стриману дитину.

На початку 2000-х років вона здобула докторський ступінь із фізики в Університетському коледжі Лондона, де її дисертація про позитрони — субатомні частинки з масою електрона і позитивним зарядом — як і раніше, доступна на вебсайті UCL. Але, судячи з усього, вона пішла, так і не продовживши наукову кар'єру.

"Наскільки мені відомо, відтоді вона не займалася науковою роботою", — повідомив агентству Reuters електронною поштою Акош Торок, фізик на пенсії, який був одним із її професорів у UCL і в той час публікував із нею статті.

У резюме, яке вона використовувала для отримання роботи у Кляйншмідта, містилися посилання на інші ступені магістра в галузі політики і розвитку Лондонської школи економіки та Школи східних і африканських досліджень.

Потім вона описала низку робіт, пов'язаних із проєктами НУО в Європі, Африці та на Близькому Сході.

Сторінка Крістіани Барсоні-Арчідіаконо Фото: Скриншот

В окремому резюме на сайті BAC Consulting вона описала себе як "члена ради директорів Earth Child Institute", освітньої та екологічної благодійної організації в Нью-Йорку. Засновниця групи Донна Гудман повідомила Reuters, що Барсоні-Арчідіаконо ніколи не обіймала там жодної посади.

"Вона була подругою подруги члена ради директорів і зв'язалася з нами з приводу вакансії. Але її так і не запросили подати заявку у 2018 році", — сказала Гудман.

У цьому резюме її також описували як колишнього "керівника проєкту" в Міжнародному агентстві з атомної енергії у 2008-2009 роках, який організував конференцію з ядерних досліджень. МАГАТЕ заявило, що, згідно з його записами, вона була там стажистом протягом восьми місяців.

На сайті BAC Consulting, який був закритий до кінця цього тижня, компанія дала мало інформації про свій реальний бізнес в Угорщині. Її зареєстрована адреса — обслуговуваний офіс у передмісті Будапешта.

"Я вчений, який використовує свій різноманітний досвід для роботи над міждисциплінарними проєктами для ухвалення стратегічних рішень (політика в галузі водних ресурсів і клімату, інвестиції)", — написала Барсоні-Арчідіаконо у своєму резюме.

Також вона зазначала, що, "володіючи чудовими аналітичними, мовними та комунікативними навичками", їй подобається працювати в багатокультурному середовищі, де цінується почуття гумору.

Нагадаємо, до вибухів пейджерів та інших гаджетів у Лівані виявилися причетними не тільки Угорщина і Тайвань, а й Болгарія, а також Японія. Саме японські рації вибухали другого дня.