800 цілей за добу: ЦАХАЛ продовжив удари по терористах "Хезболли" (фото, відео)

Терористи "Хезболли" ховають ракети у будинках на півдні Лівану, пояснили офіцери ЦАХАЛ. Розвідка показала точне місцерозташування схованок, в яких були спеціальні отвори в стелях і дахах для проведення пусків.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) випередила проксі Ірану, терористів з угрупування "Хезболла", які планували ракетні обстріли з території Лівану. Завдяки влучним ударам вдалось знешкодити приміщення, в яких терористи ховали засоби ураження для обстрілів ізраїльтян. Про деталі спецоперації проти терористів у Лівані ідеться у дописі ЦАХАЛ у Telegram-каналі.

Повідомлення ЦАХАЛ з деталями ударів 23 вересня з'явились у мережі близько 17 год. Вказано, що командування схвалило низку атак по військових базах терористів "Хезболли". Результат спецоперації — 800 знищених об'єктів, ідеться у дописі. Атаки здійснили за допомогою літаків F-15. Відбулось кілька хвиль ударів авіаційними ракетами, які поцілили по будівлях, в яких терористи ховали "ракети, ракети, пускові установки, безпілотні літальні апарати та іншу військову інфраструктуру", пояснило командування ЦАХАЛ.

Війна в Ізраїлі - авіація ЦАХАЛ перед атакою на "Хезболлу" Фото: ЦАХАЛ Війна в Ізраїлі - F-15 ЦАХАЛ Фото: ЦАХАЛ

У попередньому зверненні ЦАХАЛ роз'яснюються передумови сьогоднішнього удару. Представник командування пояснив, що "Хезболла" близько 20 років вільно діяла на півдні Лівану. Протягом цього часу терористи збудували склади снарядів та ракет у селах біля кордону — на відео показали карту з назвами населених пунктів. Ізраїльська розвідка попередньо встановила, які саме будівлі використовують терористи. На кадрах бачимо, що ракети лежать у цивільних будинках, під ними чи впритул до них. Для пусків цих ракет передбачені спеціальні отвори, пояснили військові. Перед атакою місцевих жителів попередили, що будуть удари по об'єктах "Хезболли", і цивільні мали вдосталь часу, щоб врятуватись, ідеться на відео.

"Ми попередили жителів ліванських сіл. Було завчасне попередження для їхньої власної безпеки та безпеки родин. [Їм слід — Ред.] негайно відійти для власної безпеки", — попередив Єрусалим.

Війна в Ізраїлі - південь Лівану з базами "Хезболли" Фото: ЦАХАЛ Війна в Ізраїлі - як терористи "Хезболли" ховають ракети Фото: ЦАХАЛ

Війна в Ізраїлі — деталі атаки на "Хезболлу"

Вдень 23 вересня у мережі X опублікували відео з кадрами влучань по військових об'єктах "Хезболли". На кадрах з місця подій видно стовпи вогню у точках влучаннях та вигуки спостерігачів.

Зазначимо, Фокус писав про перший день ударів ЦАХАЛ по схованках іранських проксі в Лівані. Удари почали завдавати 19 вересня, після звернення прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, який попередив, що Єрусалим допоможе ізраїльтянам повернутись у домівки на півночі країни. Після цього з'явилось повідомлення Армії оборони Ізраїлю, яка нагадала, що терористи "Хезболли" набудували таємних тунелів і складів на півдні Лівану, і били зі схованок по цивільних. Щоб зробити місцевість знов безпечною, почали завдавати прицільних ударів по цілях.

Незабаром після початку ударів ватажок "Хезболли" Хасан Насралла повідомив про початок війни з Ізраїлем. Також він розповів про наслідки підриву пейджерів на поясах терористів, які стались 16 вересня. Зі слів Насралли, загинуло 37 бойовиків, а 3 тис. отримали поранення.

Нагадуємо, видання The New York Times розповіло, як пейджери з вибухівкою могли з'явитись у терористів "Хезболли" і чи Ізраїль був до цього причетним. 22 вересня агентство Reuters показало фото жінки, яка, ймовірно, продала пейджери в Ліван.