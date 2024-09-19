Нетаньягу вперше виступив після вибухів в Лівані і натякнув на війну (відео)

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що війна перейшла у нову фазу, а на північний кордон, де тривають щоденні обстріли між Ізраїлем та "Хезболлою", направляються додаткові війська.

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У середу, 18 вересня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв повернути десятки тисяч жителів, евакуйованих із північних прикордонних районів, на тлі зростання напруженості з угрупованням "Хезболла". Про це пише Reuters.

Політик записав і опублікував у соцмережі Х 10-секундне відео.

"Я вже говорив, що ми безпечно повернемо жителів півночі у їхні будинки. І саме це ми й зробимо", — зазначив прем'єр, не розкриваючи більше деталей.

Нетаньягу не згадав операцію, в рамках якої у Лівані були дистанційно підірвані тисячі пейджерів і радіопристроїв, що використовували бойовики "Хезболли". Відомо про смерть щонайменше 20 людей, ще тисячі осіб були поранені. Саме Ізраїль, за твердженням "Хезболли", відповідальний за ці атаки.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив про збільшення військових сил на північному кордоні, де тривають щоденні обстріли між Ізраїлем та "Хезболлою". За його словами, війна перейшла у нову фазу, і основна увага тепер зосереджена на північному фронті.

Операції проти комунікаційних систем "Хезболли" викликали хаос у її лавах та посилили побоювання щодо можливого розгортання повномасштабної регіональної війни вздовж північного кордону Ізраїлю з Ліваном.

Що відбувається на півночі Ізраїлю

Бойові дії на півночному кордоні країни тривають майже рік. Там Ізраїль межує з Ліваном, де діє підтримуване Іраном угруповання "Хезболла". Наступного дня після того, як бойовики ХАМАС увірвалися до населених пунктів на півдні Ізраїлю, "Хезболла" розпочала штурм на півночі, і з того часу між двома сторонами майже щодня відбуваються перестрілки.

Нагадаємо, за останні два дні у Лівані прогриміла серія вибухів. 17 вересня на півдні країни детонували пейджери, які були в розпорядженні угруповання "Хезболла".

18 вересня в Лівані вибухали портативні рації "Хезболли" і радіоприймачі, які були придбані п'ять місяців тому. Також видання The Times of Israel повідомляло про третю хвилю атаки, яка зафіксована в північно-східному районі Баальбек.