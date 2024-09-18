Третя атака: у Лівані пролунала нова хвиля вибухів, — ЗМІ

За даними журналістів, нова хвиля атаки зафіксована в північно-східному районі Баальбек, але інформації про наслідки не надходило. За кілька годин до цього внаслідок вибухів загинули 9 людей і ще 300 дістали поранення.

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На півночі Лівану пролунали нові вибухи і це може бути третя хвиля атаки на електроніку за останні 2 дні. Про це пише The Times of Israel 18 вересня.

Нові вибухи могли пролунати в північно-східному ліванському районі Баальбек, однак що саме це було і які наслідки принесла атака — інформації на момент публікації матеріалу немає.

Під час другої хвилі вибухів, як писав у своєму Telegram-каналі військовий журналіст Сергій Ауслендер, вибухали не тільки рації, а й мобільні телефони з комп'ютерами. Які предмети могли бути використані ввечері 18 вересня — невідомо.

У CNN писали, що кількість загиблих унаслідок вибухів рацій під час другої атаки зросла до 9 осіб. Понад 300 дістали поранення. За день до цього загинули 12 громадян Лівану і понад 2 800 дістали поранення.

Вибухи в Лівані: реакція Ізраїлю

У події Ліван звинувачує Ізраїль, однак той прямо не підтверджує причетність до трьох атак. Голова ЦАХАЛу Герці Га-Леві, пише The Times of Israel, раніше лише попереджав, що у Єрусалима є ще багато можливостей для використання у війні проти військового угруповання "Хезболла".

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Масштабна атака на "Хезболлу": що відомо про підрив пейджерів у Лівані (фото, відео)

"Ми сповнені рішучості створити умови безпеки, які дадуть змогу жителям півночі повернутися до своїх домівок, до міст, з високим рівнем безпеки, і ми готові зробити все необхідне для цього. У нас є багато можливостей, які ми ще не задіяли… ми бачили деякі з них, і мені здається, що ми добре підготувалися і готуємо ці плани на майбутнє", — заявив голова ЦАХАЛу.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант назвав те, що відбувається, новою фазою війни, яка вимагає мужності, рішучості та наполегливості. Для цього більшість сил, ресурсів та енергії було перекинуто на північ, ближче до Лівану.

Протистояння ЦАХАЛу і "Хезболли": мотиви атак

Джерело видання AXIOS у коментарі розповіло, що мета Ізраїлю, якщо він стоїть за атакою на "пейджери", полягає в тому, щоб посилити параною і страх у "Хезболлі" і тим самим чинити тиск на керівництво формування.

"Мета полягала в тому, щоб переконати "Хезболлу" в тому, що в її інтересах від'єднатися від ХАМАС і укласти окрему угоду щодо припинення бойових дій з Ізраїлем, незалежно від припинення вогню в Газі", — заявив анонімний інсайдер.

Нагадаємо, 17 вересня на півдні Лівану одночасно вибухнуло кілька сотень пейджерів, які були в розпорядженні угруповання "Хезболла". Тисячі людей дістали поранення. За даними Reuters, масштабний підрив пейджерів організувала зовнішня розслідувальна служба Ізраїлю Моссад.

18 вересня в Лівані прогриміли нові вибухи. За даними Reuters, детонують портативні рації "Хезболли" і радіоприймачі, які були придбані п'ять місяців тому, — приблизно в той самий час, коли було закуплено пейджери, які вибухали вчора.