"Хезболла" оголосила війну Ізраїлю: Єрусалим підтвердив удари по базах терористів у Лівані

Терористи "Хезболли" десятиліттями ховали свої бази на півдні Лівану, пояснила Армія оборони Ізраїлю. ЦАХАЛ почав спецоперацію, щоб захистити північні регіони країни.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 19 вересня почала завдавати ударів по базах проксі Ірану в Лівані — по бойовиках угруповання "Хезболли". Удари завдають у відповідь на регулярні обстріли, від яких потерпають жителі північних регіонів країни. Про деталі бойових дій ідеться у дописі ЦАХАЛ у соцмережі X (Twitter).

Заява ізраїльських військових з'явилась у мережі близько 17:00 19 вересня. Зазначено, що цілями ударів є схованки терористів "Хезболли", розташованих на півдні Лівану. Терористи будували тунелі неподалік від житлових будинків, попри ризик для цивільних. Із цих точок потім били по півночі Ізраїлю, через що довелося вивозити звідти людей. Єрусалим наголосив, що мета спецоперації — зменшення можливостей терористів і знищення інфраструктури, яка допомагає їм воювати.

"ЦАХАЛ діє, щоб забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, щоб дозволити жителям повернутися до своїх домівок і досягти цілей війни", — ідеться у заяві.

Війна в Ізраїлі — заяви ЦАХАЛ 19 вересня Фото: Скриншот

Війна в Ізраїлі — деталі подій 19 вересня

Напередодні, 18 вересня, у акаунті прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з'явилося коротке відео, на якому політик говорить про жителів півночі країни. Посадовець запевняє, що військові будуть робити все, щоб люди безпечно повернулися додому.

"Я вже сказав, ми безпечно повернемо жителів півночі додому, і саме це ми зробимо", — чути на відео.

Тим часом із заявою вийшов ватажок терористів Хасан Насралла, написали у X агентства AFP. Він заявив, що почалася "військова ескалація". Також він підтвердив, що від ударів підривів пейджерів загинуло 37 терористів, а 3 тис. зазнали поранень. Насралла наголосив, що "ворог перетнув усі червоні лінії".

Тим часом у соцмережах з'явилися фото та відео з Лівану. Автори дописів стверджують, що відбулося кілька прильотів по деяких точках. Над місцями влучань здіймаються хмари диму, написали у Telegram-каналі Trueisrael. Видання Newsru перелічило райони, по яких, імовірно, вдарили снаряди ЦАХАЛ у ніч на 19 вересня: Шахін, Ат-Тайбе, Бліда, Міс аль-Джабаль, Айтарун, Кфар-Кіла, Аль-Хіам.

Зазначимо, "Хезболла" — терористична організація, яка базується на території Лівану й отримує підтримку Ірану для ударів по Ізраїлю. Активізація цієї організації почалася після удару ХАМАСу по ізраїльтянах у жовтні 2023 року. Тоді загинули близько 1 тис. людей, понад 200 стали заручниками. Почались регулярні удари "Хезболли" по півночі Ізраїлю, звідти виїхали тисячі людей. 16 вересня стало відомо про тисячі інцидентів у Лівані, коли у чоловіків почали вибухати пейджери. З'ясувалось, що від вибухів постраждало близько 3 тис. терористів. Згідно із розслідуванням The New York Times, це була спецоперація Ізраїлю, який створив підставну компанію і продав терористам партію техніки, начиненої вибухівкою.

Нагадуємо, видання Forbes пояснило, як пейджери можна перетворити у засіб ураження терористів "Хезболли".