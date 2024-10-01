Израиль официально объявил, что начал наземную операцию на юге Ливана (видео)

В израильской армии уточнили, что наземная операция начата по решению политического руководства страны, а цели, которые атакует ЦАХАЛ, представляют непосредственную угрозу для израильских общин.

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Израиль официально объявил, что начал наземную операцию на юге Ливана под названием "Северные стрелы", направленную против террористических объектов и инфраструктуры "Хезболлы". Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

"Несколько часов назад войска ЦАХАЛа начали ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды на основе точных разведывательных данных против террористических объектов и инфраструктуры Хезболлы на юге Ливана", — говорится в сообщении.

В израильской армии уточнили, что наземная операция начата по решению политического руководства страны, а цели, которые атакует ЦАХАЛ в приграничных деревнях Ливана, представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля.

"Израильские военно-воздушные силы и артиллерия ЦАХАЛа поддерживают сухопутные войска, нанося точные удары по военным целям в этом районе", — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ уточнил, что операция "Северные стрелы" будет продолжаться "в соответствии с оценкой ситуации" и параллельно с боевыми действиями в Газе и на других направлениях.

"ЦАХАЛ продолжает действовать для достижения целей войны и делает все необходимое для защиты граждан Израиля и возвращения жителей севера Израиля в свои дома", — подчеркнули в израильской армии.

В то же время в сети появились видео из Бейрута, который подвергся авиаударам.

Напомним, 30 сентября армия Израиля призвала жителей приграничных поселений на юге Ливана эвакуироваться.

В этот же день издание Israel News Pulse сообщило, что израильский спецназ пересек ливанскую границу и подготовил плацдарм для масштабного вторжения.