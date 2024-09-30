Израиль пересек границу с Ливаном и готовится к масштабному вторжению, — СМИ

На границе с Ливаном концентрируется тяжелая бронетехника ЦАХАЛа. Вторжение в страну, как отмечают зарубежные СМИ, Израиль может начать уже в ближайшие часы.

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Израильский спецназ пересек ливанскую границу и подготовил плацдарм для масштабного вторжения. Ожидается, что военные действия в Ливане начнутся в течение 72 часов, сообщает Israel News Pulse.

Израильские силы специального назначения и другие подразделения начали небольшое вторжение в южный Ливан, используя как тоннели, так и наземные пути для проведения рейдов.

Сообщается, что эти операции направлены на подготовку региона к потенциальному широкомасштабному вторжению.

Ливанское информационное издание Al-Mayadeen, связанное с террористической организацией "Хезболла", сообщает о "необычных передвижениях" израильских военных вдоль границы с южным Ливаном. Отмечается, что танки и бронемашины приблизились к границе, сигнализируя о потенциальной военной активности.

Израиль уже сообщил Вашингтону, что планирует ограниченную наземную операцию в Ливане, которая может начаться в ближайшее время, пишет издание Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Планируемая Израилем кампания будет меньше, чем его последняя война против "Хезболлы" в 2006 году, и будет сосредоточена на зачистке инфраструктуры боевиков вдоль границы, чтобы устранить угрозу израильским приграничным общинам, сказал американский чиновник, выступая на условиях анонимности.

Как сообщает CNN, в субботу, 29 сентября, президент США Джо Байден отвечая на вопрос, неизбежно ли наземное вторжение израильских войск в Ливан, заявил что "настало время для прекращения огня".

После того, как стало известно о том, что ЦАХАЛ войдет в южные регионы Ливана, глава Белого дома заявил, что необходимо немедленное прекращение огня.

Американский чиновник подтвердил CBS News, что Израиль уведомил США о намерении начать ограниченное наземное вторжение в Ливан, которое, по его словам, может начаться в течение нескольких часов. Корреспонденты телеканала подтверждают, что танки и бронетехника скапливаются на израильской стороне северной границы страны с Ливаном.

В то же время министр обороны Йоав Галант отметил, что следующий этап войны против "Хезболлы" начнется уже скоро. И он станет важным фактором в изменении ситуации с безопасностью и позволит достичь возвращения жителей в их дома.

Telegram-канал "Израильские трудовыебудни" отмечает, что для того чтобы ликвидировать ракетные возможности ближнего радиуса и тем самым обезопасить север Израиля, Силам обороны Израиля (ЦАХАЛ) необходимо зайти, как минимум, на юг Ливана и зачистить там территорию от складов с ракетами, пусковых установок и террористов.

"Другого варианта просто нет", — пишут авторы канала, добавляя, что жители севера, которые регулярно подвергаются ракетным обстрелам "Хезболлы", а также те, которые были вынужденны покинуть свои дома, уже 11 месяцев требуют "провести наземную операцию".

Напомним, поддерживаемая Ираном ливанская радикальная группировка "Хезболла" официально подтвердила смерть своего лидера Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара в Бейруте. Он задохнулся в бункере токсичными парами, которые просочились в подземное убежище.