Бункер выстоял, тело нашли без повреждений: СМИ рассказали, от чего умер Насралла

По словам журналистов, бункер 64-летнего Хасана Насраллы выстоял после авиаударов. Его тело нашли без ранений или каких-либо серьезных повреждений.

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Лидер группировки "Хезболла" Хасан Насралла задохнулся в бункере после израильского авиаудара по его убежищу в Ливане. Считается, что тело 64-летнего мужчины было без повреждений, когда его вытащили из-под обломков, то есть он не получил физических ранений, когда вокруг него обрушилось здание. Об этом пишет Newsweek.

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Он задохнулся токсичными парами, которые просочились в подземное убежище. Авторы публикации со ссылкой на израильский "12-й канал" отмечают, что лидер "Хезболлы", судя по всему, умер в "муках", когда пары и дым от взрывов постепенно заполняли комнату.

Насралла возглавлял военизированную группировку, которую в США десятилетиями считали террористической организацией. Группировка базировалась в Ливане, но пользовалась поддержкой Ирана и впоследствии стала влиятельной политической фракцией в Ливане.

Насралла выступал против самого существования государства Израиль и начал ракетные обстрелы страны после того, как палестинская группировка ХАМАС совершила нападение 7 октября прошлого года.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила в субботу о ликвидации Насраллы вместе с рядом других командиров.

Напомним, что агент из Ирана помог убить лидера "Хезболлы". "Крот" могут навести бомбы.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировал лидера "Хезболлы". В Израиле говорят о сорванном плане Ирана до 2040 года.