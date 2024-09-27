Таинственно исчез в США: Норвегия ищет мужчину по делу "взрывных" пейджеров для "Хезболлы"

Норвежец индийского происхождения по имени Ринсон Хосе, которого следствие связывает с диверсией на территории Ливана, прилетел в США на конференцию и перестал выходить на связь.

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Полиция безопасности Норвегии (PST) объявила в международный розыск основателя болгарской компании Norta Global Ltd, которая могла быть частью цепочки поставок "взрывных" пейджеров в Ливан для членов "Хезболлы". 39-летний Ринсон Хосе прибыл на конференцию в Бостон, США, еще 17 сентября, но уже на следующий день исчез и перестал выходить на связь. Об этом сообщает Reuters.

Взрывы пейджеров в Ливане

За два дня на прошлой неделе в Ливане взорвались тысячи пейджеров, а также раций, используемых боевиками "Хезболлы", в результате чего погибло не менее 39 человек и тысячи получили ранения. Широко распространено мнение, что атаки были совершены Израилем. И это при том, что президент страны Ицхак Герцог отверг причастность страны к взрывам пейджеров боевиков "Хезболлы". По его словам, у группировки есть "много врагов".

Неясно, как и когда пейджеры были оснащены взрывчаткой, чтобы их можно было взорвать дистанционно. Тайвань, Венгрия и Болгария уже расследуют возможные связи в цепочке поставок .

Норвегия ищет Ринсона Хосе, норвежца индийского происхождения, который получил гражданство Норвегии, так как прожил в этой стране 12 лет.

Утверждается, что также Хосе является основателем болгарской компании Norta Global Ltd, которая могла быть частью цепочки поставок пейджеров. Компания основана в Софии в 2022 году и закупала на Тайване взорвавшиеся позже пейджеры.

Хосе пропал в середине прошлой недели в США, куда он прилетел с рабочим визитом. В Норвегии мужчина работал в отделе продаж медиакомпании DN Media Group.

По словам работодателя Хосе, он прилетел на конференцию в Бостон 17 сентября, но уже на следующий день — 18 сентября — перестал выходить на связь с коллегами. Он не появился на конференции и не вернулся в Норвегию обратным рейсом, о чем работодателя оповестила авиакомпания.

Журналисты пытались связаться с Хосе по телефону, он взял трубку, но не стал комментировать взрывы пейджеров и отключился после вопроса о его компании в Болгарии. Больше он не отвечал на многочисленные звонки и сообщения.

В четверг, 26 сентября, полиция Осло получила сообщение о пропаже человека, связанного с делом о взорвавшихся пейджерах. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и также объявили мужчину в международный розыск.

Напомним, также таинственно исчезла Кристиана Барсони-Арчидиаконо, итальяно-венгерский генеральный директор и владелица венгерской консалтинговой компании BAC, которая по лицензии производила взорвавшиеся пейджеры. Женщина просто пропала из своей роскошной квартиры в центре Будапешта. А журналисты выяснили, что она знает семь языков и обладает потрясающим резюме.