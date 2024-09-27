Таємничо зник у США: Норвегія шукає чоловіка у справі "вибухових" пейджерів для "Хезболли"

Норвежець індійського походження на ім'я Рінсон Хосе, якого слідство пов'язує з диверсією на території Лівану, прилетів до США на конференцію і перестав виходити на зв'язок.

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Поліція безпеки Норвегії (PST) оголосила в міжнародний розшук засновника болгарської компанії Norta Global Ltd, яка могла бути частиною ланцюжка поставок "вибухових" пейджерів у Ліван для членів "Хезболли". 39-річний Рінсон Хосе прибув на конференцію в Бостон, США, ще 17 вересня, але вже наступного дня зник і перестав виходити на зв'язок. Про це повідомляє Reuters.

Вибухи пейджерів у Лівані

За два дні минулого тижня в Лівані вибухнули тисячі пейджерів, а також рацій, які використовували бойовики "Хезболли", внаслідок чого загинули щонайменше 39 осіб і тисячі дістали поранення. Розповсюджена думка, що атаки здійснив Ізраїль, водночас президент країни Іцхак Герцог відкинув причетність країни до вибухів пейджерів бойовиків "Хезболли". За його словами, в угруповання є "багато ворогів".

Неясно, як і коли пейджери були оснащені вибухівкою, щоб їх можна було підірвати дистанційно. Тайвань, Угорщина і Болгарія вже розслідують можливі зв'язки в ланцюжку поставок.

Норвегія шукає Рінсона Хосе, норвежця індійського походження, який набув громадянства Норвегії, оскільки прожив у цій країні 12 років.

Стверджується, що також Хосе є засновником болгарської компанії Norta Global Ltd, яка могла бути частиною ланцюжка поставок пейджерів. Компанія заснована в Софії 2022 року і закуповувала на Тайвані пейджери, що вибухнули пізніше.

Хосе зник у середині минулого тижня у США, куди він прилетів із робочим візитом. У Норвегії чоловік працював у відділі продажів медіакомпанії DN Media Group.

За словами роботодавця Хосе, він прилетів на конференцію в Бостон 17 вересня, але вже наступного дня — 18 вересня — перестав виходити на зв'язок із колегами. Він не з'явився на конференції і не повернувся до Норвегії зворотним рейсом, про що роботодавця сповістила авіакомпанія.

Журналісти намагалися зв'язатися з Хосе телефоном, він взяв слухавку, але не став коментувати вибухи пейджерів і відключився після запитання про його компанію в Болгарії. Більше він не відповідав на численні дзвінки та повідомлення.

У четвер, 26 вересня, поліція Осло отримала повідомлення про зникнення людини, пов'язаної зі справою про пейджери, що вибухнули. Правоохоронні органи порушили кримінальну справу і також оголосили чоловіка в міжнародний розшук.

Нагадаємо, також таємниче зникла Крістіана Барсоні-Арчідіаконо, італійсько-угорська генеральна директорка і власниця угорської консалтингової компанії BAC, яка за ліцензією виробляла пейджери, що вибухнули. Жінка просто зникла зі своєї розкішної квартири в центрі Будапешта. А журналісти з'ясували, що вона знає сім мов і має приголомшливе резюме.