Бункер вистояв, тіло знайшли без пошкоджень: ЗМІ розповіли, від чого помер Насралла

За словами журналістів, бункер 64-річного Хасана Насралли вистояв після авіаударів. Його тіло знайшли без поранень або якихось серйозних ушкоджень.

Related video

Лідер угруповання "Хезболла" Хасан Насралла задихнувся в бункері після ізраїльського авіаудару по його сховищу в Лівані. Вважається, що тіло 64-річного чоловіка було без ушкоджень, коли його витягли з-під уламків, тобто він не зазнав фізичних поранень, коли навколо нього обвалилася будівля. Про це пише Newsweek.

Важливо

Таємничо зник у США: Норвегія шукає чоловіка у справі "вибухових" пейджерів для "Хезболли"

Він задихнувся токсичними парами, які просочилися в підземне сховище. Автори публікації з посиланням на ізраїльський "12 канал" зазначають, що лідер "Хезболли", з огляду на все, помер у "муках", коли пари й дим від вибухів поступово заповнювали кімнату.

Насралла очолював воєнізоване угруповання, яке у США десятиліттями вважали терористичною організацією. Угруповання базувалося в Лівані, але користувалося підтримкою Ірану і згодом стало впливовою політичною фракцією в Лівані.

Насралла виступав проти самого існування держави Ізраїль і почав ракетні обстріли країни після того, як палестинське угруповання ХАМАС здійснило напад 7 жовтня минулого року.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила в суботу про ліквідацію Насралли разом із низкою інших командирів.

Нагадаємо, що агент з Ірану допоміг убити лідера "Хезболли". "Кріт" можуть навести бомби.

Також повідомлялося, що ЦАХАЛ ліквідував лідера "Хезболли". В Ізраїлі говорять про зірваний план Ірану до 2040 року.