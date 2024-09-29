"Кріт" навів бомби: агент з Ірану допоміг убити лідера "Хезболли", — ЗМІ

Ізраїльські винищувачі F-35 чекали на прибуття ватажка терористів і ще 12 командирів у підземну штаб-квартиру. Щойно бойовики зібралися в одному місці, туди полетіли протибункерні бомби, кажуть джерела газети Le Parisien.

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Іранський "подвійний агент", який проник у терористичне угруповання "Хезболла", допоміг ізраїльській армії встановити місцезнаходження лідера угруповання Хасана Насралли. Відомості допомогли ЦАХАЛ ліквідувати бойовика, пише французька газета Le Parisien із посиланням на джерело в ліванських службах безпеки.

Насралла 27 вересня був на похороні командира повітряних сил "Хезболли" Мухаммеда Хусейна Срура, який загинув унаслідок авіаудару ЦАХАЛ. Церемонія проходила в районі Харет-Хрейк поруч із підземним командним центром угруповання.

Ізраїльські винищувачі F-35 із протибункерними авіабомбами чергували в засідці і вичікували, коли ціль прибуде до штаб-квартири. Іранський "кріт" у другій половині дня подав знак ізраїльським військовим про прибуття Насралли.

"Ізраїльтяни зробили все можливе, вони не хотіли пропустити свою ціль", — коментує джерело в ліванських службах безпеки наступного дня після смерті Насралли.

Ватажка терористів привезли в штаб на машині іранського генерал-майора Аббаса Нілфорушана, заступника голови "Аль-Кудс", елітного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції.

В екстреній нараді "Хезболли", крім Насралли, брали участь ще 12 командирів, і пілоти чекали, поки всі вони опиняться в одному приміщенні. Далі на командний центр "Хезболли" скинули шість авіабомб, кожна важила дві тонни.

Люди, відповідальні за виконання і передачу вказівок шиїтського лідера, втратили з ним зв'язок одразу після вибуху:

"Ніхто не зміг ні знайти його, ні зв'язатися з тими, хто його супроводжував. Це найбільша атака, яку ми бачили з 2006 року", — повідомляє джерело, близьке до "Хезболли".

Вибух було чути в центрі Бейрута, а від будівель, що складають його, залишилися лише руїни посеред гігантського кратера глибиною 30 м. Також було підірвано ще дві сусідні будівлі.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal писало про те, що після ліквідації Насралли перед "Хезболлою" стоїть критичний вибір: ескалація або стриманість у конфлікті з Ізраїлем. Усередині угруповання відбувається розкол: деякі його члени наполягають на агресивній відповіді, а керівництво боїться повномасштабної війни.

Корпус вартових ісламської революції Ірану заборонив військовим використовувати всі пристрої зв'язку після вибухів тисяч пейджерів і рацій у Лівані. КВІР ініціював велику перевірку всього використовуваного обладнання.