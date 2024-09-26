"Хезболлу" загнали в кут: угруповання має прийняти доленосне рішення, — WSJ

Одним із варіантів для організації може бути ескалація конфлікту з Ізраїлем, оскільки, попри удари ЦАХАЛу, в арсеналі терористів є близько 150 000 різних ракет і реактивних снарядів.

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На тлі нещодавніх ізраїльських атак по Лівану терористична організація "Хезболла" постала перед критичним вибором: ескалація конфлікту з Ізраїлем чи стриманість, що може послабити її позиції. Фактично угруповання не має прийнятного рішення в ситуації, коли воно після інцидентів із вибухами пристроїв зв'язку випустило по Тель-Авіву першу ракету. Про це йдеться в матеріалі американського видання The Wall Street Journal від 26 вересня.

Проіранське угруповання зіткнулося з необхідністю ухвалити одне з найважливіших рішень у своїй сорокарічній історії. Але, як виявилося, всередині "Хезболли" з'явилися суттєві розбіжності. Частина членів наполягає на агресивних діях у відповідь, тоді як керівництво побоюється втягнутися в повномасштабну війну, яка може руйнівно позначитися на Лівані та підірвати народну підтримку.

Внутрішні дискусії також зачіпають невдоволення тим, що Іран не надає пряму військову підтримку, попри його довгострокову співпрацю з угрупованням.

Ослаблення чи стратегічна пауза?

Хоча нещодавні удари послабили військовий потенціал "Хезболли", як зазначив аналітик Деніел Байман із Центру стратегічних і міжнародних досліджень, угруповання, як і раніше, має у своєму розпорядженні значний арсенал з десятків тисяч ракет.

У матеріалі наголошується, що організація має у своєму розпорядженні запас озброєння, який включає близько 150 000 ракет і реактивних снарядів, що в десять разів більше, ніж під час конфлікту 2006 року. Тут не тільки некеровані ракети, а й керовані балістичні ракети з дальністю до 480 км. Причому одним із найсучасніших зразків є ракетний комплекс Qadr-1, який був використаний для удару по Тель-Авіву. Крім того, угруповання має тактичні ракети класу "земля-земля" з дальністю до 100 км.

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З таким арсеналом серед варіантів для "Хезболли" може бути запуск сотень некерованих ракет, щоб перевантажити ізраїльську систему ППО. Однак більш далекобійні високоточні ракети вимагають значних ресурсів і підготовки, що ставить перед угрупованням додаткові виклики.

Майбутнє "Хезболли" під питанням

Рішення, яке ухвалить "Хезболла" найближчим часом, матиме серйозний вплив на її майбутнє. З одного боку, ескалація конфлікту може призвести до катастрофічних наслідків для Лівану. З іншого — відмова від рішучих дій підірве вплив угруповання як на політичній, так і на військовій арені.

Отже, повномасштабна війна, схожа на конфлікт 2006 року, може призвести до подальшого погіршення становища Лівану, який і так перебуває в глибокій економічній кризі. Водночас відсутність реакції може підірвати репутацію ісламської організації як сили, що протистоїть Ізраїлю.

Нагадаємо, 23 вересня Армія оборони Ізраїлю випередила бойовиків угруповання "Хезболла", завдавши ударів по об'єктах, у яких терористи ховали засоби ураження для обстрілів ізраїльтян. Розвідка показала точне місце розташування схованок, у яких були спеціальні отвори в стелях і дахах для проведення пусків.