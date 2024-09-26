"Хезболлу" загнали в угол: группировке предстоит принять судьбоносное решение, — WSJ

Одним из вариантов для организации может быть эскалация конфликта с Израилем, поскольку несмотря на удары ЦАХАЛа, в арсенале террористов имеется около 150 000 различных ракет и реактивных снарядов.

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На фоне недавних израильских атак по Ливану террористическая организация "Хезболла" стоит перед критическим выбором: эскалация конфликта с Израилем или сдержанность, которая может ослабить ее позиции. Фактически группировка не имеет приемлемого решения в ситуации, когда она после инцидентов с взрывами устройств связи, выпустила по Тель-Авиву первую ракету. Об этом говорится в материале американского издания The Wall Street Journal от 26 сентября.

Проиранская группировка столкнулась с необходимостью принять одно из важнейших решений в своей сорокалетней истории. Но как оказалось, внутри "Хезболлы" появились существенные разногласия. Часть членов настаивает на агрессивных действиях в ответ, тогда как руководство опасается втянуться в полномасштабную войну, которая может разрушительно сказаться на Ливане и подорвать народную поддержку.

Внутренние дискуссии также затрагивают недовольство тем, что Иран не оказывает прямую военную поддержку, несмотря на его долгосрочное сотрудничество с группировкой.

Ослабление или стратегическая пауза?

Хотя недавние удары ослабили военный потенциал "Хезболлы", как отметил аналитики Дэниел Байман из Центра стратегических и международных исследований, группировка по-прежнему располагает внушительным арсеналом, включающим десятки тысяч ракет.

В материале отмечается, что организация располагает запасом вооружения, который включает около 150 000 ракет и реактивных снарядов, что в десять раз больше, чем во время конфликта 2006 года. Здесь не только неуправляемые ракеты, но и управляемые баллистические ракеты с дальностью до 480 км. Причем одним из самых современных образцов является ракетный комплекс Qadr-1, который был использован для удара по Тель-Авиву. Кроме того, группировка располагает тактическими ракетами класса "земля-земля" с дальностью до 100 км.

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С таким арсеналом среди вариантов для "Хезболлы" может быть запуск сотен неуправляемых ракет, чтобы перегрузить израильскую систему ПВО. Однако более дальнобойные высокоточные ракеты требуют значительных ресурсов и подготовки, что ставит перед группировкой дополнительные вызовы.

Будущее "Хезболлы" под вопросом

Решение, которое примет "Хезболла" в ближайшее время, окажет серьезное влияние на ее будущее. С одной стороны, эскалация конфликта может привести к катастрофическим последствиям для Ливана. С другой — отказ от решительных действий подорвет влияние группировки как на политической, так и на военной арене.

Таким образом полномасштабная война, подобная конфликту 2006 года, может привести к дальнейшему ухудшению положения Ливана, который и так находится в глубоком экономическом кризисе. В то же время отсутствие реакции может подорвать репутацию исламской организации как силы, противостоящей Израилю.

Напомним, 23 сентября Армия обороны Израиля опередила боевиков группировки "Хезболла", нанеся удары по объектам, в которых террористы прятали средства поражения для обстрелов израильтян. Разведка показала точное месторасположение тайников, в которых были специальные отверстия в потолках и крышах для проведения пусков.