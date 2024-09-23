"Хезболла" использует ракеты на базе советского БПЛА: что известно о ракете DR-3 (видео)

Речь идет о модифицированном беспилотнике Ту-143 "Полет", который был переделан террористами для нанесения дальнобойных ударов по израильской территории.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по военным объектам группировки "Хезболла" в Ливане. В ходе недавней операции был уничтожен объект, оборудованный под пусковую площадку для крылатой ракеты DR-3, представляющая собой модифицированную версию советского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Ту-143 "Полет", который использовался для разведывательных целей еще с 1970-х годов. Об этом 23 сентября рассказали обозреватели Bulgarian Military.

Данная модификация беспилотника Ту-143 значительно расширила его боевые возможности. С дальностью стрельбы до 200 км, ракета способна достигать целей на территории Израиля, в том числе в районах севернее Тель-Авива. По информации израильских источников, "Хезболла" планировала массовую атаку с применением более 150 таких ракет и других беспилотных аппаратов.

Модернизированный Ту-143

БПЛА Ту-143 "Полет" представляет собой самолет длиной около 14 метров и с размахом крыла 14,5 метра. Он способен летать на высоте до 1500 метров со скоростью 1000 км/ч и первоначально предназначался для разведывательных миссий. Однако переоборудование в DR-3 позволило использовать этот дрон как средство дальнобойного удара.

Модификации Ту-143 включают установку передовых систем навигации и управления, что превращает его в эффективную крылатую ракету. Считается, что "Хезболла" могла получить эти беспилотники через режим Башара Асада, который был снабжен такими системами еще во времена Советского Союза. Возможная помощь России в модернизации Ту-143 вызывает вопросы относительно внешней поддержки боевых возможностей "Хезболлы".

Угрозы для Израиля

Появление крылатой ракеты DR-3 в арсенале "Хезболлы" создает значительные угрозы для израильских систем противовоздушной обороны. Возможность массового запуска нескольких ракет одновременно увеличивает нагрузку на эти системы, требуя от них быстрой и эффективной реакции.

Обозреватели подчеркивают, что асимметричная природа войны, применяемой "Хезболлой", позволяет наносить удары по стратегическим объектам Израиля с минимальными потерями для своих сил, что ставит под сомнение эффективность существующих мер по обеспечению безопасности. В результате израильские военные вынуждены адаптироваться и улучшать свои оборонительные технологии, чтобы справляться с новыми вызовами.

Важно

Иранский КСИР запретил использование средств связи после атак на "Хезболлу", — Reuters

Напомним, в январе стало известно, что боевики группировки "Хезболла" при нападении на пограничную заставу израильтян использовали новую иранскую ПТУР. Это клон израильского ПТРК Rafael Spike-MR — боеприпас Almas.