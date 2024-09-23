Иранский КСИР запретил использование средств связи после атак на "Хезболлу", — Reuters

Иранские власти обеспокоены возможным проникновением агентов Израиля. Поэтому всех членов КСИР, особенно из среднего и высшего командного состава, начали проверять на связь с израильской разведкой.

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Руководство Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана приказало своим членам прекратить использование любых устройств связи после того, как тысячи пейджеров и раций, используемых союзниками "Хезболлы" в Ливане, были взорваны в результате серии атак. Об этом сообщили два высокопоставленных иранских чиновника в интервью Reuters.

По словам одного из источников, КСИР начал масштабную операцию по проверке всего оборудования, а не только средства радиосвязи. Большинство этих устройств, как сообщается, были либо самодельными, либо импортированными из Китая и России. Поэтому в стране уже началась широкомасштабная операция по проверке всех используемых средств связи.

Иранские власти выражают серьезное беспокойство по поводу возможного проникновения агентов Израиля, в том числе иранцев, которые могут работать на израильскую разведку. В рамках расследования проверяются банковские счета в Иране и за рубежом, а также анализируется история поездок подозреваемых и их семей. Эти меры направлены на выявление потенциальных внутренних угроз и шпионской деятельности в рядах КСИР.

"Мы начали тщательную проверку всех членов КСИР, особенно среднего и высшего командного состава", — сообщил анонимный источник.

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Между тем иранские службы безопасности отказались раскрывать детали о том, как силы КСИР, численность которых составляет около 190 000 человек, осуществляют связь на данный момент. Представитель службы отметил, что используются системы обмена сообщениями с полным шифрованием, чтобы обеспечить безопасность коммуникаций.

С целью улучшения технических решений КСИР также обратился к "Хезболле" за дополнительной технической оценкой. Образцы взорванных устройств были отправлены в Тегеран для анализа иранскими специалистами.

Данный шаг является частью комплексного расследования, направленного на выявление слабых мест в системе безопасности и предотвращение будущих атак.

Напомним, 16 сентября стало известно о тысячах инцидентов в Ливане, когда у мужчин начали взрываться пейджеры. Выяснилось, что от взрывов пострадало около 3 тыс. террористов.

Согласно расследованию The New York Times, это была спецоперация Израиля, который создал подставную компанию и продал террористам партию техники, начиненной взрывчаткой.