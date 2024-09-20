Израиль готовил подрыв пейджеров в Ливане минимум 15 лет: СМИ раскрыли детали

По данным американской разведки, некоторые из тех, кто участвовал в подготовке взрывных пейджеров, не знали, на кого они на самом деле работают.

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Израиль планировал операцию по подрыву пейджеров боевиков группировки "Хезболла" по меньшей мере 15 лет. Об этом пишет ABC News со ссылкой на свой источник в американской разведке.

Источник заявил, что в атаке были задействованы подставные компании, в которых участвовали многочисленные сотрудники израильской разведки и их активы, прикрывавшие официальную компанию, производившую пейджеры. По его словам, некоторые из тех, кто выполнял эту работу, не знали, на кого они на самом деле работают.

По словам собеседника издания, ЦРУ долго не хотело прибегать к этой тактике из-за слишком высоких рисков для невинных граждан.

Журналисты также обратились к венгерской компании BAC Consulting, заключившей контракт на производство пейджеров от имени тайваньской Gold Apollo, однако в компании не отреагировали на запрос. Представитель венгерского правительства сказал изданию, что упомянутые пейджеры никогда не находились в Венгрии, а компания была "торговым посредником, не имеющим производственных или операционных площадок в Венгрии".

Как отмечают в издании, лидер "Хезболлы" Хассан Насралла заявил, что у высшего руководства группировки были старые пейджеры, а не новые, которые использовались при атаке и отправленные в течение последних шести месяцев

"Не все пейджеры были розданы, и некоторые из них были отключены", — утверждает Насралла.

Напомним, в Forbes пришли к выводу, что взрывчатка внутри пейджеров "Хезболлы" могла быть размещена таким образом, чтобы другие компоненты играли роль шрапнели. Поскольку пейджеры обычно носят на поясе одной стороной к телу, можно было бы спроектировать направленное взрывное устройство.

Эксперты также рассказали, возможно ли дистанционно подорвать смартфоны, по примеру пейджеров "Хезболлы" в Ливане. По их словам, хакеры могут использовать уязвимости в прошивке смартфона, чтобы вызвать перегрев или сбой, но массовые атаки было бы гораздо сложнее осуществить.