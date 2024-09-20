Ізраїль готував підрив пейджерів у Лівані щонайменше 15 років: ЗМІ розкрили деталі

За даними американської розвідки, деякі з тих, хто брав участь у підготовці вибухових пейджерів, не знали, на кого вони насправді працюють.

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Ізраїль планував операцію з підриву пейджерів бойовиків угруповання "Хезболла" щонайменше 15 років. Про це пише ABC News із посиланням на своє джерело в американській розвідці.

Джерело заявило, що в атаці були задіяні підставні компанії, в яких брали участь численні співробітники ізраїльської розвідки та їхні активи, що прикривали офіційну компанію, яка виробляла пейджери. За його словами, деякі з тих, хто виконував цю роботу, не знали, на кого вони насправді працюють.

За словами співрозмовника видання, ЦРУ довго не хотіло вдаватися до цієї тактики через занадто високі ризики для невинних громадян.

Журналісти також звернулися до угорської компанії BAC Consulting, яка уклала контракт на виробництво пейджерів від імені тайванської Gold Apollo, однак у компанії не відреагували на запит. Представник угорського уряду сказав виданню, що згадані пейджери ніколи не перебували в Угорщині, а компанія була "торговельним посередником, який не має виробничих або операційних майданчиків в Угорщині".

Як зазначають у виданні, лідер "Хезболли" Хассан Насралла заявив, що у вищого керівництва угруповання були старі пейджери, а не нові, які використовувались під час атаки та були надіслані протягом останніх шести місяців.

"Не всі пейджери були роздані, і деякі з них були відключені", — стверджує Насралла.

Нагадаємо, у Forbes дійшли висновку, що вибухівку всередині пейджерів "Хезболли" могли розмістити таким чином, щоб інші компоненти відігравали роль шрапнелі. Оскільки пейджери зазвичай носять на поясі однією стороною до тіла, можна було б спроєктувати спрямований вибуховий пристрій.

Експерти також розповіли, чи можливо дистанційно підірвати смартфони, за прикладом пейджерів "Хезболли" в Лівані. За їхніми словами, хакери можуть використати вразливості в прошивці смартфона, щоб викликати перегрів або збій, але масові атаки було б набагато складніше здійснити.