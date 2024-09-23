Іранський КВІР заборонив використання засобів зв'язку після атак на "Хезболлу", — Reuters

Іранська влада стурбована можливим проникненням агентів Ізраїлю. Тому всіх членів КВІР, особливо із середнього та вищого командного складу, почали перевіряти на зв'язок з ізраїльською розвідкою.

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Керівництво Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану наказало своїм членам припинити використання будь-яких пристроїв зв'язку після того, як тисячі пейджерів і рацій, які використовують союзники "Хезболли" в Лівані, було підірвано внаслідок серії атак. Про це повідомили два високопоставлені іранські чиновники в інтерв'ю Reuters.

За словами одного з джерел, КВІР розпочав масштабну операцію з перевірки всього обладнання, а не тільки засобів радіозв'язку. Більшість цих пристроїв, як повідомляється, були або саморобними, або імпортованими з Китаю та Росії. Тому в країні вже почалася широкомасштабна операція з перевірки всіх використовуваних засобів зв'язку.

Іранська влада висловлює серйозне занепокоєння з приводу можливого проникнення агентів Ізраїлю, зокрема іранців, які можуть працювати на ізраїльську розвідку. У межах розслідування перевіряють банківські рахунки в Ірані та за кордоном, а також аналізують історію поїздок підозрюваних та їхніх сімей. Ці заходи спрямовані на виявлення потенційних внутрішніх загроз і шпигунської діяльності в лавах КВІР.

"Ми почали ретельну перевірку всіх членів КВІР, особливо середнього та вищого командного складу", — повідомило анонімне джерело.

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Водночас іранські служби безпеки відмовилися розкривати деталі про те, як сили КВІР, чисельність яких становить близько 190 000 осіб, здійснюють зв'язок наразі. Представник служби зазначив, що використовуються системи обміну повідомленнями з повним шифруванням, щоби гарантувати безпеку комунікацій.

З метою поліпшення технічних рішень КВІР також звернувся до "Хезболли" за додатковою технічною оцінкою. Зразки підірваних пристроїв були відправлені в Тегеран для аналізу іранськими фахівцями.

Цей крок є частиною комплексного розслідування, спрямованого на виявлення слабких місць у системі безпеки та запобігання майбутнім атакам.

Нагадаємо, 16 вересня стало відомо про тисячі інцидентів у Лівані, коли у чоловіків почали вибухати пейджери. З'ясувалося, що від вибухів постраждало близько 3 тис. терористів.

Згідно з розслідуванням The New York Times, це була спецоперація Ізраїлю, який створив підставну компанію і продав терористам партію техніки, начиненої вибухівкою.