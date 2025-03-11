Переносит FPV-дроны в тыл РФ: показали новый украинский БПЛА (видео)
Новые украинские БПЛА несут на себе до шести FPV-дронов, а также выполняют функцию ретранслятора, увеличивая их радиус работы.
Украинская компания Autonomous Engineering R&D Ukraine, которая является частью кластера Brave1, разработала для Сил обороны Украины беспилотник, способный переносить дроны поменьше в тыл врага. Об этом написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
Сообщается, что БПЛА-носители несут на себе до шести FPV-дронов, а также служат для них ретрансляторами сигнала, увеличивая таким образом радиус поражения беспилотников. Ранее БПЛА украинского производства "Довбуш Т10" также получил возможность нести шесть дронов-камикадзе.Важно
По словам главы Минцифры, аппараты от Autonomous Engineering R&D Ukraine уже работают на фронте и получают положительные отзывы военных. После сброса с носителя, FPV-дроны поражают российские системы РЭБ, ПВО, штабы и живую силу на расстоянии, до которого они бы не долетели самостоятельно.
"Такие БпЛА стали незаменимыми для бойцов: они выполняют задачи с максимальной точностью, пока оператор находится на безопасном расстоянии", — отметил Михаил Федоров.
Напомним, украинская компания "Дикие Шершни" представила новый серийный FPV-дрон "Перевертень". Он является "младшим братом" украинского беспилотника Sting, разработанного для перехвата "Шахедов".