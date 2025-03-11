Переносить FPV-дрони в тил РФ: показали новий український БПЛА (відео)

Нові українські БПЛА несуть на собі до шести FPV-дронів, а також виконують функцію ретранслятора, збільшуючи їхній радіус роботи.

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Українська компанія Autonomous Engineering R&D Ukraine, яка є частиною кластера Brave1, розробила для Сил оборони України безпілотник, здатний переносити менші дрони в тил ворога. Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Новий український БПЛА-носій

Повідомляється, що БПЛА-носії несуть на собі до шести FPV-дронів, а також слугують для них ретрансляторами сигналу, збільшуючи таким чином радіус ураження безпілотників. Раніше БПЛА українського виробництва "Довбуш Т10" також отримав можливість нести шість дронів-камікадзе.

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За словами очільника Мінцифри, апарати від Autonomous Engineering R&D Ukraine вже працюють на фронті й отримують позитивні відгуки військових. Після скидання з носія, FPV-дрони вражають російські системи РЕБ, ППО, штаби та живу силу на відстані, до якої вони б не долетіли самостійно.

"Такі БпЛА стали незамінними для бійців: вони виконують завдання з максимальною точністю, поки оператор перебуває на безпечній відстані", — зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, українська компанія "Дикі Шершні" представила новий серійний FPV-дрон "Перевертень". Він є "молодшим братом" українського безпілотника Sting, розробленого для перехоплення "Шахедів".