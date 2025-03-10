Дістали вантажівку РФ: 12 бригада показала застосування нового дрона UAS SETH (фото, відео)

На озброєння Сил оборони надійшов ударний безпілотник, повністю виготовлений в Україні, повідомили у фонді "Повернись живим". Безпілотник вдало працює на Торецькому напрямку.

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12 бригада спеціального призначення Національної гвардії України отримала першу партію ударних дронів UAS SETH. Пристрої застосували на полі бою та показали відео з результатами роботи. Про новітній безпілотник українського виробництва розповіли у Telegram-каналі підрозділу.

Допис з результатами застосування UAS SETH з'явився у мережі вдень 10 березня. На відео бачимо невказану місцевість — рівнину з водоймами та руїнами будівель. Камера безпілотника показує політ до цілі, тим часом як інший, розвідувальний БпЛА, стежить за ціллю. У якийсь момент стає зрозуміло, що ціль — це російська військова вантажівка, яка стоїть на майданчику між будинками та деревами. За якусь мить стається влучання: UAS SETH підлітає з боку лобового скла, корегує напрямок і врешті врізається у потрібне місце.

"З ним оператори ударних дронів будуть ще краще полювати на окупантів, їхнє озброєння та техніку", — ідеться у дописі 12 бригади НГУ.

Коли саме відбулись події на відео, не вказано. У кадрі бачимо місцевість, ймовірно, весною, з деревами без листя та сірими полями, снігу не помітно.

Дрон ЗСУ — що відомо про UAS SETH

У Telegram-каналі БО "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим" з'явились фото безпілотника, який надійшов в Українську армію. У дописі вказано, що UAS SETH — це новітня зброя, яка повністю виготовлена в Україні. Повідомляється, що партію новітніх БпЛА відправили на фронт і вони вже працюють на Торецькому напрямку.

Особливості UAS SETH — простота в експлуатації та повна автоматизація, написав фонд. У мережі поки що не відшукались технічні характеристики дрона, який виготовляють для ЗСУ, бригад Нацгвардії та інших підрозділів Сил оборони.

Дрон ЗСУ — як виглядає ударний БпЛА UAS SETH Фото: Фонд "Повернись живим" Дрон ЗСУ — українські безпілотники UAS SETH Фото: Фонд "Повернись живим"

Зазначимо, у 2025 році Фокус писав про нові безпілотники, які надійшли на озброєння Силам оборони. Наприклад, 27 лютого в Міноборони повідомили про дрон "Гуллівер" — багатоцільовий пристрій, здатний працювати в різних погодних умовах. Відомство вказало, що "Гуллівер" може перевозити обладнання, набої та допомагати в евакуації поранених.

5 березня українська компанія-розробник "Дикі шершні" показала роботу БпЛА "Перевертень", який полює на російські дрони. На відео можна побачити, як пристрій вистежує розвідувальні безпілотники "Орлан" та Zala, а потім їх знищує.

Тим часом у березні 2025 року військовий експерт та ветеран АТО Євген Дикий повідомив про успіхи Сил оборони у боях на Донбасі і заявив, що ймовірне звільнення Торецька. З його слів, українські військові перехопили ініціативу та зможуть визволити перше велике місто з-під російського контролю.

Нагадуємо, 10 березня військовий кореспондент Богдан Мірошников розповів, що відбувається під Торецьком та як діють ЗСУ й ЗС РФ.