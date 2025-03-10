Достали грузовик РФ: 12 бригада показала применение нового дрона UAS SETH (фото, видео)

На вооружение Сил обороны поступил ударный беспилотник, полностью изготовленный в Украине, сообщили в фонде "Вернись живым". Беспилотник удачно работает на Торецком направлении.

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12 бригада специального назначения Национальной гвардии Украины получила первую партию ударных дронов UAS SETH. Устройства применили на поле боя и показали видео с результатами работы. О новейшем беспилотнике украинского производства рассказали в Telegram-канале подразделения.

Сообщение с результатами применения UAS SETH появилось в сети днем 10 марта. На видео видим неуказанную местность — равнину с водоемами и руинами зданий. Камера беспилотника показывает полет к цели, в то время как другой, разведывательный БПЛА, следит за целью. В какой-то момент становится понятно, что цель — это российский военный грузовик, который стоит на площадке между домами и деревьями. Через мгновение происходит попадание: UAS SETH подлетает со стороны лобового стекла, корректирует направление и в итоге врезается в нужное место.

"С ним операторы ударных дронов будут еще лучше охотиться на оккупантов, их вооружение и технику", — говорится в заметке 12 бригады НГУ.

Когда именно произошли события на видео, не указано. В кадре видим местность, вероятно, весной, с деревьями без листьев и серыми полями, снега не заметно.

Дрон ВСУ — что известно о UAS SETH

В Telegram-канале БО "Международный благотворительный фонд "Вернись живым" появились фотографии беспилотника, который поступил в Украинскую армию. В заметке указано, что UAS SETH — это новейшее оружие, которое полностью изготовлено в Украине. Сообщается, что партию новейших БПЛА отправили на фронт и они уже работают на Торецком направлении.

Особенности UAS SETH — простота в эксплуатации и полная автоматизация, написал фонд. В сети пока не отыскались технические характеристики дрона, который изготавливают для ВСУ, бригад Нацгвардии и других подразделений Сил обороны.

Дрон ВСУ — как выглядит ударный БПЛА UAS SETH Фото: Фонд "Повернись живим" Дрон ВСУ — украинские беспилотники UAS SETH Фото: Фонд "Повернись живим"

Отметим, в 2025 году Фокус писал о новых беспилотниках, которые поступили на вооружение Силам обороны. Например, 27 февраля в Минобороны сообщили о дроне "Гулливер" — многоцелевом устройстве, способном работать в различных погодных условиях. Ведомство указало, что "Гулливер" может перевозить оборудование, патроны и помогать эвакуации раненых.

5 марта украинская компания-разработчик "Дикие шершни" показала работу БПЛА "Оборотень", который охотится на российские дроны. На видео можно увидеть, как устройство выслеживает разведывательные беспилотники "Орлан" и Zala, а затем их уничтожает.

Между тем в марте 2025 года военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий сообщил об успехах Сил обороны в боях на Донбассе и заявил, что вероятно освобождение Торецка. По его словам, украинские военные перехватили инициативу и смогут освободить первый крупный город из-под российского контроля.

Напоминаем, 10 марта военный корреспондент Богдан Мирошников рассказал, что происходит под Торецком и как действуют ВСУ и ВС РФ.