Освобождают большой город: ВСУ перехватили инициативу на Донбассе и пошли вперед, — ветеран (видео)

Российское командование поняло, что не пробьется под Покровском, заявил ветеран Евгений Дикий. Тем временем украинские войска взялись за плацдармы врага на Осколе.

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Вооруженные силы Украины перехватили инициативу на поле боя, двинулись в наступление и вот-вот вернут контроль над крупным городом на Донбассе. Тем временем Вооруженные силы Российской Федерации полностью затормозили, захватывая все меньше территории с большим количеством потерь. Об изменениях на фронте и о наступлении Сил обороны военный аналитик, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал медиа NV.

Наступление ВСУ — Дикий о Торецке и Покровске см. с 5:36

Дикий назвал три точки на тысячекилометровом фронте, в которых ВСУ перехватили инициативу и заставляют отступать подразделения ВС РФ. По его словам, количество российских потерь "перешло в качество" и это можно увидеть по изменениям на линии боев.

Покровское направление. Ветеран отметил, что ВС РФ полностью остановились под Покровском. По его мнению, российское командование уже должно было бы понять, что город не возьмут. О том, что это понимание пришло, свидетельствуют действия россиян — они начали перебрасывать резервы на другие, более перспективные, направления.

"Мы не только остановили их под Покровском, мы начали, и я не называл бы это гордым словом контрнаступление — оно немного скомпрометировано в 23-м году, но идет серия таких очень продуманных, локальных, но очень правильных контрударов. И кое-где эти контрудары уже переходят к полному перехвату инициативы", — сказал он.

На карте DeepState можно увидеть ситуацию на Покровском направлении. В течение последних недель появилось пять участков, на которых ВСУ отодвинули подразделения ВС РФ.

Наступление ВСУ — ситуация на Покровском направлении, DeepState, 7 марта Фото: DeepState

Торецкое направление. Дикий заявил, что прямо сейчас, пока он дает комментарий NV, бойцы ВСУ "освобождают город Торецк". Он отметил, что это достаточно большой населенный пункт, и такое выдающееся событие происходит впервые за последнее время.

"Он возвращается, и я напомню, что это впервые достаточно большой населенный пункт. Мы впервые его возвращаем за очень много времени. Вот у нас давно не было освобожденных крупных городов. Вот Торецк, кажется, станет первым", — заявил ветеран.

Между тем заметим, что аналитики DeepState не показывают изменений в Торецке. Видим около 80% населенного пункта, который находится под возможным контролем РФ.

Наступление ВСУ — ситуация на Торецком направлении, DeepState, 7 марта Фото: DeepState

Купянское направление. Еще один участок, о котором упомянул Дикий, — это фронт в Харьковской области. Он пояснил, что ВС РФ создали два плацдарма на западном берегу реки Оскол и "это очень серьезная угроза". По его словам, на данном этапе, когда россиян остановили под Покровском, у ВСУ есть все возможности, чтобы отбить плацдармы.

"То есть не только они больше не расширяются, а наконец началась работа по тому, чтобы их ликвидировать. Сколько она займет — тоже увидим. Это очень непросто, когда они уже закрепились", — пояснил ветеран.

Наступление ВСУ — ситуация на Купянском направлении, DeepState, 7 марта Фото: DeepState

Кроме трех отрезков фронта на Донбассе, Дикий рассказал и о Курской области. По его мнению, там также есть "хорошие новости", поскольку ВСУ переходят в наступление. В частности, украинцы ударили по российской логистике и по тылам ВС РФ, сообщил ветеран.

"Есть факт, что практически по всему фронту мы понемногу, осторожно, но перехватываем инициативу", — подытожил он.

Наступление ВСУ и бои на Донбассе 7 марта

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на 22:00 7 марта рассказал о текущей ситуации на фронте. Командование сообщило, что за прошедшие сутки состоялось 109 штурмов ВС РФ. Три самые горячие направления — Покровский (25 атак), Торецкий (22), Лиманский (16).

Отметим, 5 марта аналитики проекта DeepState сообщили о существенном уменьшении количества штурмов ВС РФ под Покровском. На инфографике они показали, что резкий спад активности врага состоялся между 26 января и 2 февраля. После этого было еще два пика, но в конце 4 марта насчитали наименьшее количество атак — всего лишь 17.

Напоминаем, 7 марта Фокус собрал информацию от военных, аналитиков и Генштаба о ситуации на Курском направлении и угрозе прорыва ВС РФ в Сумскую область.