Оккупанты рекордно уменьшили количество штурмов на Покровском направлении, — DeepState

4 марта зафиксирован минимальный рекорд — 17 раз в сутки. В то же время на линию боев прибывают новые силы врага.

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Российские оккупанты в Донецкой области существенно уменьшили количество штурмов, зато стягивают новые подразделения. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Количество штурмовых действий врага на Покровском отрезке продолжает падать. Очередной минимальный рекорд столкновений состоялся вчера 4 марта и составил 17 раз", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что то же время врагу еще и удается заводить новые подразделения.

"Например, для штурмов на Успеновку, противник завел свежее подразделение в Нововасильевку, и их трупы уже валяются в Успеновке", — сообщили в DeepState.

Напомним, что ВС РФ смогли продвинуться на трех направлениях боевых действий. Одна точка продвижения — в Курской области, еще две — на Купянском направлении, одна — под Покровском.

Напоминаем, 2 марта в соцсетях появилось видео с китайским солдатом, который, вероятно, воюет на стороне РФ под Покровском.