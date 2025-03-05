Окупанти рекордно зменшили кількість штурмів на Покровському напрямку, — DeepState

4 березня зафіксований мінімальний рекорд — 17 разів на добу. Водночас на лінію боїв прибувають нові сили ворога.

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Російські окупанти на Донеччині істотно зменшили кількість штурмів, натомість стягують нові підрозділи. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Кількість штурмових дій ворога на Покровському відтинку продовжує падати. Черговий мінімальний рекорд зіткнень відбувся вчора 4 березня і склав 17 разів", — йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначили, що водночас ворогу ще й вдається заводити нові підрозділи.

"Наприклад, для штурмів на Успенівку противник завів свіжий підрозділ у Нововасилівку, і їхні трупи вже валяються в Успенівці", — повідомили в DeepState.

Нагадаємо, що ЗС РФ змогли просунутись на трьох напрямках бойових дій. Одна точка просування — в Курській області, ще дві — на Куп'янському напрямку, одна — під Покровськом.

Нагадуємо, 2 березня у соцмережах з'явилось відео з китайським солдатом, який, ймовірно, воює на боці РФ під Покровськом.