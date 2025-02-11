Операція в Піщаному: військовий ЗСУ назвав причину успіхів у наступі під Покровськом (карта)

Вдала військова операція ЗСУ в Піщаному Донецької області викликала паніку в російському середовищі. Пропагандисти бояться наступу ЗСУ на Покровському напрямку.

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Військова операція ЗСУ в селі Піщане Донецької області стала причиною поширення російськими пабліками чуток про початок наступу на Покровському напрямку. Про це повідомив у соцмережі Х військовослужбовець ЗСУ Олександр Солонько.

"Ми брали участь у цьому і за цим стоїть величезна робота цілої низки підрозділів ЗСУ", — зазначили фахівці.

Команда DeеpState також констатувала відновлення позицій Сил оборони України в Піщаному Донецької області.

"Про [425-й окремий штурмовий полк] Скала, звичайно, треба сказати окремо. Справжні звірі. Неймовірне поєднання грамотного планування, відваги тих, хто прогризав порядки ЗС РФ, і налагодженої взаємодії різних родів військ", — розповів Солонько.

Виходячи з аналізу координатора групи "Інформаційний спротив" Костянтина Машовця, ударне угруповання загарбників на південь від Покровська почало зазнавати труднощів з організацією та проведенням штурмів на низці напрямків і ділянок.

Командування угруповання військ противника "Центр" занепокоєне завданнями подальшого наступу "за всіма напрямками одразу", оскільки це може призвести до невдач.

Російські пропагандисти пишуть, що задум нібито не вдався, оскільки в контратаці ЗСУ задіяли здебільшого колісну техніку, яка рухається лише асфальтованими дорогами. Усі ці транспортні артерії щільно обстрілюються росіянами.

Однак, за російськими оцінками, ситуація на Покровському напрямку — вкрай складна. Українські військові отримали серйозні підкріплення і пішли в атаку в Піщаному та мають тактичні успіхи. Втрата Піщаного буде вкрай болючою для РФ, адже далі ЗСУ погрожуватимуть окупантам у районі Котлиного та Удачного.

Фокус писав про просування російських військ у п'яти населених пунктах Донецької області. Генштаб ЗСУ зафіксував 139 бойових зіткнень минулої доби.

Французька газета Le Figaro писала про початок локальних контратак ЗСУ по всій лінії зіткнень. Ключовий розвиток подій відбувається в районі Покровська.