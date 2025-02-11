Удачная военная операция ВСУ в Песчаном Донецкой области вызвала панику в российской среде. Пропагандисты боятся наступления ВСУ на Покровском направлении.

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Военная операция ВСУ в селе Песчаное Донецкой области стала причиной распространения российскими пабликами слухов о начале наступления на Покровском направлении. Об этом сообщил в соцсети Х военнослужащий ВСУ Александр Солонько.

"Мы участвовали в этом и за этим стоит огромная работа целого ряда подразделений ВСУ", — отметили специалисты.

Команда DeеpState также констатировала восстановление позиций Сил обороны Украины в Песчаном Донецкой области.

"О [425-м отдельном штурмовом полке] Скала, конечно, надо сказать отдельно. Настоящие звери. Невероятное сочетание грамотного планирования, отваги прогрызавших порядки ВС РФ и налаженного взаимодействия разных родов войск", — рассказал Солонько.

Исходя из анализа координатора группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, ударная группировка захватчиков к югу от Покровска начала испытывать трудности с организацией и проведением штурмов на ряде направлений и участков.

Командование группировки войск противника "Центр" обеспокоено задачами дальнейшего наступления "по всем направлениям сразу", так как это может привести к неудачам.

Российские пропагандисты пишут, что замысел якобы не удался, так как в контратаке ВСУ задействовали в основном колесную технику, которая двигается лишь по асфальтированным дорогам. Все эти транспортные артерии плотно обстреливаются россиянами.

Однако, по российским оценкам, ситуация на Покровском направлении — крайне сложная. Украинские военные получили серьезные подкрепления и пошли в атаку в Песчаном и имеют тактические успехи. Потеря Песчаного будет крайне болезненной для РФ, ведь далее ВСУ будут угрожать оккупантам в районе Котлино и Удачного.

Фокус писал о продвижении российских войск в пяти населенных пунктах Донецкой области. Генштаб ВСУ зафиксировал 139 боевых столкновений за прошедшие сутки.

Французская газета Le Figaro писала о начале локальных контратак ВСУ по всей линии боестолкновений. Ключевое развитие событий происходит в районе Покровска.