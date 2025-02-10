Контратаки ВСУ возле Покровска: смогут ли украинские бойцы удержать город

Покровское направление — самое горячее на фронте. Сейчас там проводится контратака ВСУ для улучшения ситуации в обороне. Фокус рассказывает о ситуации на фронте и объясняет, чем тактические эпизоды отличаются от контрнаступления.

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ВСУ начали локальные контратаки по всей линии фронта, в частности в направлении Покровска, который является самым горячим на востоке. Французская газета Le Figaro считает, что контратака ВСУ станет "решающим вопросом" во время мирных переговоров.

В СМИ убеждены, что самое важное развитие событий происходит именно в районе Покровска.

"Кроме того, что это — центр угольной промышленности Украины, город еще и ключевой логистический центр в сердце Донбасса. ВС РФ взяли под контроль две дороги, ведущие к этому узлу, еще одна находится под их огнем. Но уже 10 дней российское наступление на этом направлении застопорилось", — говорится в сообщении.

Так украинские бойцы сделали несколько контратак и закрепились в Успеновке, Котлином и Песчаном. По мнению журналистов, такие действия пока не смогут переломить ситуацию на фронте.

Ранее российские военные заявляли, что Силы обороны якобы пошли в контрнаступление на Покровском направлении. Однако 8 февраля украинский военный корреспондент Богдан Мирошников отрицал контрнаступление ВСУ и отметил, что бойцы пока не имеют достаточно сил для того, чтобы срезать ключевой прорыв противника к западу от города.

Он отметил, что ограниченные действия с восстановлением ранее утраченных позиций и оперативно-тактическая операция — это разные вещи.

"А вот "тушить пожары" с небольшим восстановлением позиций — можно", — сказал Мирошников.

Какая разница между контратакой и контрнаступлением?

Павел Нарожный, военный аналитик, отметил, что после того, как генерал-майор Михаил Драпатий возглавил ОСУВ "Хортица", на всем участке фронта наблюдаются "активные и смелые боевые действия". Однако это не контрнаступление, а контратака ВСУ.

"Что такое контратака ВСУ? Когда враг на нас наступает, мы теряем какой-то участок, населенный пункт, враг туда зашел, но не успел закрепиться. У нас есть относительно немного времени, чтобы у врага отбить этот участок фронта, то есть атаковать пока он не закрепился. Это мы делаем в последнее время на некоторых отрезках фронта", — рассказал Фокусу Павел Нарожный.

Он уточнил, что речь идет не о 2–10 километрах наступления, а лишь о сотнях метров, которые Силы обороны отбивают. Зато контрнаступление — это когда военные прорвали линию фронта — 3–4 линии обороны, зашли в оперативное пространство и продолжают наступать до следующей линии обороны.

Аналитик заявил, что сейчас ни на одном участке фронта не проводится украинское контрнаступление. Тогда как контратака ВСУ — это лишь улучшение тактического положения.

Контратака ВСУ: ситуация на Покровском направлении

Соучредитель DeepState Роман Погорелый отметил в разговоре с Фокусом, что ситуация на Покровском направлении стабилизировалась в последнее время.

"Стабилизировалось в плане активных продвижений, штурмов. Можно увидеть, что интенсивность все же упала. Да, московиты перегруппировываются, собирают новые силы. Будем видеть, надолго ли это, как будут развиваться события. Но на сегодня активностей таких, как были раньше, пока нет", — сказал Роман Погорелый.

По его словам, в районе Покровска произошли определенные стабилизационные мероприятия со стороны Сил обороны. Так контратака ВСУ была проведена в районе Песчаного, Даченского и села Водяное Второе.

Контратака ВСУ в районе Покровска — это тактическое улучшение, а не что-то "массовое". Аналитик считает, что стоит подождать, будут ли украинские бойцы что-то подобное делать дальше.

Погорелый рассказал, что ВС РФ пытаются наступать на этом участке фронта. В частности, неприятно в районах Серебряного, Удачного, ведь там противник постоянно осуществляет штурмовые действия. Более того, враг вышел на трассу Константиновка – Покровск. По его словам, сейчас противник забегает, пытается закрепиться. В результате РФ может развивать наступательные действия и в том районе. Он убежден, что Воздвиженка — горячий район, который в дальнейшем может набрать обороты.

"ВС РФ пытаются давить по всей линии боевого соприкосновения, но сейчас Покровск немного стабилизировался", — заявил соучредитель DeepState.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев подтвердил Фокусу, что в районе Покровска проводится определенная контратака ВСУ, в результате это добавило "хлопот" противнику. Он считает, что контратака ВСУ стала возможна благодаря командиру Драпатому, офицерам в его штабе и имеющимся ресурсам.

По его словам, такая контратака ВСУ полностью не повлияет на ситуацию на фронте.

"Я думаю, что стоит говорить о тактических эпизодах, которые коренным образом ситуацию на поле боя не изменят. У россиян очень много сосредоточено личного состава", — сказал он и уточнил, что суммарно в районе Покровска, Мирнограда и Курахово сосредоточено до 100 тысяч человек.

Контратака ВСУ глобально никак не повлияет на ситуацию на фронте, убежден и Нарожный. В качестве примера он рассказал о реке, на которой ВСУ удобно обороняться, ведь врагу нужно перейти водную преграду и сделать плацдарм. Однако Силы обороны сбрасывают россиян обратно в реку и уничтожают плацдарм.

"Мы глобально ничего не улучшили, но улучшили тактическое положение на этом участке фронта. То есть врагу стало снова очень сложно наступать, снова надо форсировать реку", — пояснил аналитик.

Удержит ли Украина Покровск?

Павел Нарожный убежден, что Украина удержит Покровск. Для этого нужно больше ресурсов, в первую очередь артиллерии и снарядов.

"Без артиллерии удержать мы ничего не сможем. Где взять миллионы артиллерийских снарядов? Это нам могут предоставить только наши союзники, потому что сами мы в таком количестве снаряды не производим", — пояснил он.

Также проблема в нехватке людей, бойцов не хватает даже в наиболее подготовленных и мотивированных бригадах. Кроме этого, стоит найти решение по борьбе с российскими КАБами, которыми уничтожаются населенные пункты, все дома, которые могли бы служить укреплениями для ВСУ, отметил аналитик.

На вопрос, удержит ли Украина Покровск, Владислав Селезнев ответил, что это зависит от наличия ресурса для ведения эффективных оборонительных действий. Если этого будет достаточно — то Силы обороны смогут удержать город.

Он рассказал, что на этом направлении РФ имеет стотысячную группировку войск, и несмотря на это, оккупанты не способны в рамках лобовых атак и "мясных штурмов" захватить Покровск и Мирноград. Если врагу удастся продвинуться западнее на северо-запад Покровска таким образом, перерезая основные логистические магистрали вокруг города, то россияне будут иметь успех.

"Но имеет ли враг сейчас ресурс для проведения именно такого масштаба мероприятий? Кажется, сейчас враг уже вынужден задействовать свои оперативные резервы, которые он хотел использовать для боев в городской застройке Покровска", — рассказал Селезнев.

В результате дальнейшая судьба Покровска зависит от имеющихся ресурсов ВС РФ и ВСУ, добавил эксперт.

Напомним, 7 февраля в DeepState заявили, что вражеская армия продвинулась в двух населенных пунктах на Донбассе. Речь идет о Дачном и Успеновке.

4 февраля в СМИ рассказали, что ВСУ пытались замедлить вражеское наступление в районе Покровска, чтобы не допустить потенциального выхода ВС РФ в соседнюю Днепропетровскую область.