Атаки по всему фронту: ВСУ в последние недели идут в контрнаступление, – СМИ

Локальные контратаки начались на востоке Украины и в Курской области. Главный вопрос — оправдана ли их цена: у РФ явное преимущество в военных ресурсах, а Запад все меньше снабжает ВСУ тяжелой техникой, указывает издание Le Figaro.

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Темпы продвижения российских оккупационных войск в Украине замедлились, а ВСУ в последние недели начали локальные контратаки по всей линии фронта. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Авторы материала подчеркивают успешность наступления украинских сил в Курской области и продвижение возле Суджи. По словам журналистов, продвижение ВСУ не впечатляющее, но захваты небольших сел, таких как Калмыковка, Черкасская Конопелька и Фанасеевка, улучшит положение украинцев на этом направлении.

В будущем это станет "решающим вопросом" на мирных переговорах с российской и американской сторонами.

Контратаки наблюдаются и на севере шахтерского города Торецк. По заявлениям Минобороны РФ, его захватили оккупанты. Но самое интересное развитие событий происходит в 50 км к юго-западу от Торецка, в направлении Покровска, считает газета.

"Помимо того, что это — центр угольной промышленности Украины, город еще и ключевой логистический центр в сердце Донбасса. ВС РФ взяли под контроль две дороги, ведущие к этому узлу, еще одна находится под их огнем. Но уже 10 дней российское наступление на этом направлении застопорилось".

ВСУ предприняли несколько контратак и закрепились в Успеновке, Котлином и Песчаном. Локальные украинские контратаки пока не способны переломить ситуацию на поле боя, где ВС РФ в целом сохраняют инициативу, указывают авторы.

Цена контрнаступлений ВСУ

Главный вопрос контратак ВСУ — оправдана ли их цена. С 7 января по 7 февраля украинские военные потеряли 33 танка, 64 БМП, 64 БТР и 20 артиллерийских орудий, указывает газета.

"С точки зрения оснащения это больше, чем бригада ", — комментирует старший офицер ВСУ.

Потери России в технике намного выше, но у нее есть запасы, чтобы продержаться дольше. У Киева положение хуже — поставки западной тяжелой техники стали намного меньше от уровня 2023 года. То же происходит и с человеческим ресурсом: теперь на фронте больше россиян и этот разрыв увеличивается по мере общего расширения армии РФ сокращения украинских подразделений.

"Киев сталкивается с дилеммой мобильной или жесткой обороны: в первом случае территория обменивается на человеческие и материальные ресурсы. Во втором — ресурсы обмениваются на землю. Украинский Генштаб почти не меняет планов с начала российского вторжения и выбрал последнюю, наиболее затратную стратегию", — говорят западные аналитики.

Напомним, украинские эксперты ранее комментировали снижение интенсивности боевых действий. Москва, вероятно, готовится к затяжной наступательной операции в 2025 году сроком от 6 до 9 месяцев.

Фокус также писал о продвижении украинской армии в Курской области: за день подразделения продвинулись на пять километров вглубь России.