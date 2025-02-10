Атаки по всьому фронту: ЗСУ останніми тижнями йдуть у контрнаступ, — ЗМІ

Локальні контратаки почалися на сході України і в Курській області. Головне питання — чи виправдана їхня ціна: у РФ явна перевага у військових ресурсах, а Захід дедалі менше постачає ЗСУ важку техніку, вказує видання Le Figaro.

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Темпи просування російських окупаційних військ в Україні сповільнилися, а ЗСУ останніми тижнями почали локальні контратаки по всій лінії фронту. Про це пише французька газета Le Figaro.

Автори матеріалу підкреслюють успішність наступу українських сил у Курській області та просування біля Суджі. За словами журналістів, просування ЗСУ не вражаюче, але захоплення невеликих сіл, таких як Калмиковка, Черкаська Конопелька і Фанасіївка, поліпшить становище українців на цьому напрямку.

У майбутньому це стане "вирішальним питанням" на мирних переговорах із російською та американською сторонами.

Контратаки спостерігаються і на півночі шахтарського міста Торецьк. За заявами Міноборони РФ, його захопили окупанти. Але найцікавіший розвиток подій відбувається за 50 км на південний захід від Торецька, у напрямку Покровська, вважає газета.

"Крім того, що це — центр вугільної промисловості України, місто ще й ключовий логістичний центр у серці Донбасу. ЗС РФ взяли під контроль дві дороги, що ведуть до цього вузла, ще одна перебуває під їхнім вогнем. Але вже 10 днів російський наступ на цьому напрямку застопорився".

ЗСУ зробили кілька контратак і закріпилися в Успенівці, Котлиному і Піщаному. Локальні українські контратаки поки що не здатні переломити ситуацію на полі бою, де ЗС РФ загалом зберігають ініціативу, вказують автори.

Ціна контрнаступів ЗСУ

Головне питання контратак ЗСУ — чи виправдана їхня ціна. З 7 січня до 7 лютого українські військові втратили 33 танки, 64 БМП, 64 БТР і 20 артилерійських знарядь, вказує газета.

"З точки зору оснащення це більше, ніж бригада", — коментує старший офіцер ЗСУ.

Втрати Росії в техніці набагато вищі, але у неї є запаси, щоб протриматися довше. У Києва становище гірше — поставки західної важкої техніки стали набагато меншими від рівня 2023 року. Те саме відбувається і з людським ресурсом: тепер на фронті більше росіян, і цей розрив збільшується в міру загального розширення армії РФ і скорочення українських підрозділів.

"Київ стикається з дилемою мобільної або жорсткої оборони: у першому випадку територія обмінюється на людські та матеріальні ресурси. У другому — ресурси обмінюються на землю. Український Генштаб майже не змінює планів від початку російського вторгнення і вибрав останню, найбільш витратну стратегію", — кажуть західні аналітики.

Нагадаємо, українські експерти раніше коментували зниження інтенсивності бойових дій. Москва, ймовірно, готується до затяжної наступальної операції у 2025 році терміном від 6 до 9 місяців.

Фокус також писав про просування української армії в Курській області: за день підрозділи просунулися на п'ять кілометрів углиб Росії.